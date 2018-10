Isak (12) og Emil (10) berget livet til Tore (53) etter å ha sett på Animal Planet: – De var helter

En regnfull sommerdag den 19. juni var Tore Thrana ute å ryddet skog langs en vei ved et boligfelt i Hauknes i Rana kommune i Nordland.

53-åringen, som var på oppdrag fra kommunen, brukte en motorsag til å kutte vekk greiner hvor veien hadde grodd litt igjen. Mot slutten av dagen var haugen med kvister han stod på begynt å bli våte og glatte.

Det var Rana Blad som først omtalte saken.

– Det samler seg veldig mye kvist når man sager og jeg var nødt til å jobbe oppå dem. Jeg stod jeg klar med motorsagen i gang, men i et uoppmerksomt øyeblikk skled jeg og datt rett igjennom kvisthaugen, så motorsagen slo opp i venstre overarm, sier Thrana til TV 2.

Han forteller at det hele skjedde så fort og at armen var såpass skadet at ha ikke fikk ring til ambulansen selv.

ARR: Slik så Tore Thrana ut etter å ha blitt lappet sammen etter den stygge motorsagulykken. Foto: PRIVAT

– Jeg så at det var et stort kutt helt inn til beinet og det blødde kraftig, så jeg holdt høyre hånd over såret og den skadede armen over hjertehøyde for å forhindre forblødninger. Jeg var opptatt med begge hender, så jeg fikk ikke ringt ambulansen.

Thrana trengte hjelp, og fikk tatt seg bort til nærmeste hus og ringte på. Der var det heldigvis to heltemodige gutter som åpnet døren.

– Vi tenkte at vi måtte hjelpe han, så det første vi gjorde var å ringe ambulansen, forteller Isak (12).

T-skjorte og pinner

Brødrene beholdt roen og gjorde som de fikk beskjed om fra nødsentralen.

– De sa at vi skulle prøve å stoppe blodet og lage en turniké, sier Isak.

– Vi hadde sett det på Animal Planet sammen med pappa en gang, jeg tror det var et haiprogram, om hva man skal gjøre hvis man blir bitt. Jeg løp og hentet en t-skjorte og rev den i to, og surret det rundt. Og så brukte vi en pinne imellom, og vred rundt så det ble stramt, forklarer Emil (10).

Guttene forteller at de var veldig opptatt av å skjerme lillesøster Maren (8) som også var tilstede.

– Vi tenkte det var best at hun ikke så dette. Vi var redde for at hun skulle få mareritt, forteller Emil.

Stolte

Foreldrene hadde dratt en snartur på butikken, og barna var alene i hjemme da skogsarbeideren ringte på døra.

– Vi fikk en telefon av Maren da vi var på butikken om at det var blod overalt og at de hadde ringt ambulansen. Da var det mange tanker som gikk igjennom hodet mitt, og det viktigste for oss var å komme oss hjem i full fart. Det var ikke noe artig å få den telefonen, forteller mor Ann-Kristin Ødegård.