Langer ut mot Sverige: – Viser en total naivitet

Lindén ble løslatt den 10. august i år. Kort tid etter dro han til Oslo, der politiet mener å vite at han brøt seg i en leilighet på Majorstuen og drepte Heikki Bjørklund Paltto (24).

Dommen Lindén sonet, var for et væpnet ran han begikk i august 2017. Ifølge dommen brøt han seg inn gjennom et vindu i en leilighet og truet beboerne med kniv.

I oktober i fjor ble den da 19 år gamle mannen dømt til ett år og seks måneder i fengsel. Under tiden i fengsel var Lindén en svært problematisk fange, og dokumenter fra fengselsoppholdet beskriver disiplinærbrudd og trusler.

Han skal ha vært opptatt av å sette seg i respekt overfor sine eldre medfanger. Ved en anledning spyttet han i maten til en annen fange.

Han skal også ha truet ansatte ved flere anledninger, blant annet ved å råde dem til å lukke vinduet på kvelden. Ved et tilfelle som fant sted kort tid før løslatelse, skal han ha formet hendene til en pistol og siktet på en fengselsbetjent.

Likevel slapp han etter to tredeler av sonet straff. Hadde han sonet hele straffen, ville han fremdeles vært i fengsel.

– Svensk snillisme

Tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) reagerer kraftig på at Lindén var på frifot.

– Det er helt åpenbart at man har utlyst dårlig vurderingsevne når man har satt en sånn person fri, sier Amundsen til TV 2.

– I Norge ville han neppe blitt løslatt. Dette tegner et bilde av vårt naboland som ikke fremstår ukjent, hva gjelder naivitet og manglende handlekraft, sier den tidligere justisministeren.

Her får han støtte av fungerende direktør Gøran Nilsson i Ila fengsel. Han uttaler seg på generelt grunnlag, men sier at innsatte som begår flere disiplinærbrudd i norske fengsler, mister muligheten for prøveløslatelse.

– I enkelte tilfeller kan også ett grovt disiplinærbrudd være nok. På det området er man nok strengere i Norge enn i Sverige, sier Nilsson til TV 2.

Kriminalvården, den svenske kriminalomsorgen, sier til TV 2 at de ikke kan kommentere enkeltsaker, men opplyser at prøveløslatelse som hovedregel skal skje etter to tredeler av sonet straff. Kun ved alvorlige brudd på fengselets regler under soning kan en innsatt få prøveløslatelsen utsatt.

Dermed holdt det ikke at Kriminalvården vurderte risikoen for nye lovbrudd som «middels høy» før den prøveløslatte Lindén.

– Risikobedømmelsen kan etter loven ikke alene være grunnlag for utsatt prøveløslatelse, skriver pressekontakt Ulf Mossberg i Kriminalvården til TV 2.