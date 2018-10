– Det er fem år siden jeg var så nær ham

– Jeg har ikke orket før, sier Joshua French. Det er første gang han besøker Vegårshei der Tjostolv Moland vokste opp.

– Når jeg kommer hit blir jeg konfrontert med noe som er litt som en fjern drøm på grunn av mange år med sykdom, og da gjør det veldig inntrykk på meg å se navnet hans på den steinen der, sier Joshua.

Da Tjostolv Moland ble gravlagt fra Vegårshei kirke for fem år siden, satt Joshua alene igjen i fengselet i Kongo.

Selv om etterforskningen viste at Tjostolv tok sitt eget liv, ble Joshua noen måneder senere stilt for retten og dømt for å ha drept ham.

TV 2 er med når Joshua besøker bestevennes grav for første gang. I forbindelse med dokumentarfilmen «Dødsdømt og fri» som Fredrik Græsvik lager om Joshua, tar han turen til Vegårshei kirke.

Se filmen «Joshua French – dødsdømt og fri» på TV 2 Sumo.

– Det er først nå de siste månedene at jeg har kunnet ta et oppgjør med det som skjedde. Og det er fem år siden jeg var så nærme Tjostolv, sier han.

Syk

Det var rundt tidspunktet han ble dømt for å ha drept Tjostolv at hans egen helse begynte å svikte i fengselet.

– Det ble for mye, sier han og forklarer at de siste årene i fengsel bestod av vold fra fanger. Han mener det var beordret fra fengselsledelsen for å gjøre livet hans til «et helvete».

De som var nær Joshua de siste årene i Kongo beskriver ham som svært syk. Selv sier han at han var nær døden to ganger. Han ble aldri formelt løslatt, men etter åtte år i fengsel tillot Kongos president at Joshua French kunne dra til Norge for å få behandling.

Han kom hjem til Norge 17. mai 2017 og ble på Dikemark psykiatriske sykehus i tre måneder.

– Ja, jeg var jo ikke helt frisk, og det de lurte på var jo faktisk min tilstand, også psykisk. De ville observere meg over en periode. Jeg var jo litt reservert for å gå med på noe sånt, fordi jeg nettopp hadde hatt åtte år hvor jeg er låst inne, sier han.

Innrømmer ulovlig oppdrag

Joshua er fremdeles dødsdømt i Kongo, men lever som en fri mann i Oslo. Han forteller om sin kjæreste og hennes to barn som nå er en del av hans livet hans.

I intervjuet med Græsvik innrømmer Joshua at de faktisk var på et ulovlig oppdrag i Kongo. Han og Tjostolv Moland skulle overlevere penger til en informant i Kisangani som stod i ledtog med tutsi-opprørere. Ved graven på Vegårshei sier Joshua at han angrer på at han dro inn i Kongo, fordi Tjostolv ikke kom ut derfra i live.