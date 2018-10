– Vi går etter Airbus og krever erstatning. Vi er i diskusjon med selskapet og kan stevne Airbus om nødvendig, dersom vi ikke kommer til en enighet, sier advokat Stephan Eriksson, som representerer familiene til alle de etterlatte etter Turøy-ulykken.

Eriksson oppgir at man har en god dialog med helikopterprodusenten, men har fremdeles ikke kommet til enighet i forhold til skadeerstatningsbeløpet.

Han er forsiktig med å anslå hvilket beløp man snakker om, men på generelt nivå fremholder han at erstatningsbeløpene som utbetales i Norge og i de nordiske land, ligger en del lavere enn i mange andre europeiske land. Og langt lavere enn i USA.

– Evaluering av skadene og erstatningsbeløpet varierer fra land til land. Jeg forsøker å finne de beste økonomiske løsningene, sier Eriksson.

– Må sees uavhengig av henleggelsen

I en epost til TV 2 skriver Eriksson spørsmålet om strafferettslig må sees helt uavhengig av statsadvokatens beslutning om å henlegge som intet straffebart forhold bevist.

Videre presiserer advokaten at Airbus har ansvar i henhold til EUs regelverk om produktansvar. Dette regimet er basert på strengt ansvar (uavhengig av uaktsomhet), akkurat som produktansvarslovgivningen i USA.

Det er tilstrekkelig for ansvaret hovedsakelig at produsentens produkt har en defekt og at feilen forårsaker skade. Statsadvokatens beslutning endrer på ingen måte konklusjonen ved den offisielle ulykkesundersøkelsen av girkassen og at Airbus ikke fulgte opp etter den forrige ulykken i tilstrekkelig grad. Så i virkeligheten har ingenting endret seg.

Kan bli rettssak

– Det er mye som spille inn her, men kommer vi ikke overens med Airbus, blir det rettssak, fastslår Eriksson.



– Hvordan har Airbus stilt seg i prosessen så langt?

– De har vært imøtekommende og jeg har tro på en løsning. Vanskelig å si når, men den må komme i løpet av maksimum seks måneder. Ellers går det ganske sikkert mot en rettssak.