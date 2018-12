Du har sikkert hørt at fly har en såkalt svart boks, som det ofte søkes etter ved havari. Det for å få greie på hva som har skjedd i forkant av havariet og finne verdifulle svar på hvorfor ting gikk som det gjorde. Mye data er nemlig lagret i denne svarte boksen.

– De færreste er klar over at vi også i en bil kan lese av en hel mengde data om hva som skjedde rett i forkant av en trafikkulykke. Det sier Simen Huse som er daglig leder av selskapet Simco i Sarpsborg.

Viktige opplysninger

Helt siden 1990 har de vært ledende i Norge på avansert feilsøking og reparasjoner av elektronikk i biler. Alt i fra styreenheter til avdekking av kilometer-juks.

– Ja og vi kan også også hente ut informasjon og gjøre analyser basert på hendelsesdata etter bilulykker, forteller Huse videre.

Simen Huse, bilentusiast og daglig leder hos Simco i Sarpsborg.

– Etter en ulykke hvor et moderne kjøretøy er involvert, ligger det i de fleste tilfeller en stor mengde tekniske data fra kollisjonen lagret i de forskjellige elektroniske styreenhetene i kjøretøyet. Disse dataene kan være avgjørende for å fastslå hendelsesforløpet til en ulykke og gi svar på spørsmål om bilens oppførsel både før, under og etter ulykken, forklarer han videre.

Dette er selvfølgelige viktige opplysninger, som kan brukes av både politi, domstoler og forsikringsselskaper.

Apropos sikkerhet: Visste du at dette er påbudt i alle nye biler? ​

Brutalt eksempel

Huse gir oss et brutalt eksempel fra virkeligheten:

– I en tunnel var det en møteulykke. Front mot front mellom en personbil og et vogntog. Vogntog-sjåføren sto i fare for å bli tiltalt. Men våre analyser basert på uthentede data fra personbilens elektronikk, viser at kun sekunder før ulykken akselererer personbilen voldsomt, sikkerhetsbeltet på førersiden løses ut, og rattet dreies mot venstre. Bilens bremser ble aldri aktivert... På et ulykkessted kan det være ganske "rufsete" og ikke alltid lett å forstå hva som har hendt.

– Men dataene i dette lite hyggelige tilfellet, levner vel liten tvil om hva har skjedd. Politi og Vegvesen gjør en glimrende jobb med oppmåling av bremsespor, begrening av hastighet og ulike andre tiltak. Jeg tror nok allikevel at bilens egne data er mer nøyaktige og gir et riktigere bilde av hendelsesforløpet, mener Huse.

Nytt system: Trenger ikke stoppe for rødt lys

Denne enkle skissen forklarer hvordan man går fra for å hente ut data fra en av bilens styreenheter med en CDR-modul, og får ut rapport på en PDF-fil.

Dette kan leses ut

Simco er medlem av EUDARTS (EU Data Analysis Research Training & Service Association) og har et tett samarbeid med eksperter innenfor kollisjonsdataanalyse både i Europa og USA.

– Flere av våre ansatte har sertifisering for uthenting og analyse av kollisjonsdata og har opparbeidet en stor kompetanse i forbindelse med kollisjonsdataanalyse og uthenting av elektroniske kollisjonsdata fra kjøretøy, forteller Huse.

Dataene som kan hentes ut er blant annet: Bilens hastighet, stillingen på gasspedalen, turtall på motoren, hastighetsendring i lengderetning og sideretning (som bilen skrenser), bremsepedalens posisjon, ABS-system, rattvinkel, status på kollisjonsputer, og om sikkerhetsbeltet er i bruk.

Les også: Plutselig kom bremselysene på – så smalt det!

Kan leses ut på eldre biler også

– Vi har blant annet spesialisert oss på bruk av CDR (Crash Data Retrieval) som er et verktøy brukt til å hente ut data lagret av et system kalt EDR (Event Data Recorder). EDR er en enhet eller funksjon som ofte er integrert i styreenheten i de fleste moderne kjøretøyer.

– For kjøretøy hvor EDR ikke er integrert eller tilgjengelig via CDR, har vi mulighet til å hente ut kollisjonsdata med egenutviklede verktøy, via bilens diagnosekontakt eller ved oppkobling av styreenheter til vår simulator.

– Mange er opptatt av mye utstyr i bilene sine og utstyr som underbygger sikkerheten er jo bra. Utviklingen på området har gått veldig fort de siste årene, og jeg tror mye kommer til å skje de neste årene også. Men dette om at ulykkes-data kan lese ut, tror jeg er nytt for mange. Og så håper jeg inderlig at færrest mulig får behov for vår kompetanse på dette området, avslutter Huse.

Les også: Tror elbiler vil vrakes tidligere enn andre biler

Se video: Her oppdager bilen at det snart smeller