– Familien har mistet det kjæreste de har

Det fremgår av en dødsannonse som har stått på trykk i lokalavisen Smaalenene.

«Vår umistelige Heikki Bjørklund Paltto, født 23. oktober 1993, ble brutalt revet fra oss 15. oktober 2018. Fra livet til døden er veien så kort, vi kan ikke fatte at du er gått bort. Størst av alt er kjærligheten», heter det i dødsannonsen som er undertegnet av familien.

– Familien har det vondt. Det er en veldig tøff tid, og de sørger over å ha mistet det kjæreste de har, sier bistandsadvokat Peder Morset til TV 2.

Det har gått åtte dager siden Heikki Bjørklund Paltto ble drept med en rekke knivstikk i en leilighet i Arbos gate på Majorstua. En av politiets hovedteorier er at han ble et tilfeldig ransoffer.

Familien får løpende oppdateringer fra politiet om siste nytt i etterforskningen.

Ber om gave til fotballaget

Forrige torsdag ble det spilt opprykkskamp på Mysen stadion. Da benyttet fotballvennene anledningen til å hedre kameraten sin ved å ha et minutts stillhet før kampstart. De spilte også med sørgebind. Familien uttrykket glede og takknemlighet for omsorgen de har fått fra fotballgruppa.

I dødsannonsen skriver familien at «Like kjært som blomster er en gave til Mysen IF, fotballgruppa».

– Avdøde var en sterk bidragsyter i klubben, og han har veldig mange kamerater her, sa fotballeder i Mysen IF Per Egil Aas til TV 2 på torsdag.

– Det har vært helt grusomt. Jeg har litt problemer med å prate, for det er så uvirkelig at dette kan ramme oss, sa en gråtkvalt Jan Tore Bjerkrheim som er hjelpetrener i klubben.

Jan Tore Bjerkrheim var tydelig preget før fotballkampen sist torsdag. (Foto: Mathias Ogre)

Ordfører i Eidsberg kommune, Erik Unaas, sier tirsdag at den lille byen i Østfold fortsatt er sterkt preget.

– Det føles fortsatt akkurat like uvirkelig og uforståelig som da vi fikk nyheten. Sorgen og fortvilelsen er like stor, sier han.

Dro til Uppsala

Mens familie og venner sørger, pågår det nå en storstilt klappjakt på 20 år gamle Makaveli Lindén fra Uppsala utenfor Stockholm.

Politiet mener at han først begikk et ran på Majorstua før han dro videre til leiligheten i Arbos gate der Paltto ble drept. Etter drapet på mandag dro Lindén med tog til Sverige.

Makaveli Lindén er via Interpol etterlyst over hele verden.

– Vi mener å kunne si at den siktede forlot Oslo og Norge samme dag som drapet og ranet skjedde. Vi har observasjon, video og annen informasjon som tilsier at han går på toget som skulle gå klokken 16.56 fra Oslo S til Stockholm.

– Vi mener også at han dro videre hjem til Uppsala, men ønsker ikke å si noe mer om informasjon og bevegelser etter dette nå, sier politiinspektør Grete Metlid.