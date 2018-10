Fem ting du må vite om det som skjer i KrF nå

3. Hva blir utfallet?

Dette vet vi foreløpig ikke, men jo flere fylkesdelegatene som blir klare, jo tydeligere blir bildet av hva vi kan forvente av den store avstemningen 2. november.

Et flertall i fylkeslagene i Hedmark, Finnmark, Buskerud og Oppland, som hadde møter mandag og tirsdag, vedtok å støtte Hareides linje om å samarbeide med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

TV 2s oversikt tirsdag kveld viser at 40 delegater til landsmøtet støtter den røde siden. 38 støtter den blå siden og ønsker å gå inn i Erna Solbergs regjering.

To delegater ønsker å bli i opposisjon, men velger rødt om det blir spørsmål om å gå i regjering. Ni ønsker en opposisjonstilværelse, men heller mot den blå siden.

101 delegater er ikke klare.

Førstkommende «superlørdag», 27. oktober, skal hele syv fylkeslag ha avstemninger.

​​4. Hva er debatten om delegatene?

Ulike fylker har valgt ulike måter for å velge delegater, som har skapt debatt.

Rogaland KrF valgte 15 «blå» og en «rød» delegat til landsmøtet, til tross for at én av tre på fylkesårsmøtet stemte for Hareides syn. Dette er en såkalt «winner takes it all»-variant, hvor motargumentet er at mindretallet føler seg overkjørt. Mens i noen av fylkene velges det representative delegasjoner ut fra hvor stor andel av årsmøtet som ønsker rød eller blå regjering​.

KrF har imidlertid ikke vedtatt noen felles retningslinjer for delegatvalgene.

5. Hva skjer med Knut Arild Hareide?

Partileder Knut Arild Hareide har vært forsiktig med å snakke om sin egen skjebne oppi det politiske dramaet. Ifølge NRK har Hareide imidlertid orientert partiets sentralstyre om at han ikke vil fortsette dersom han ikke får gjennomslag for sitt syn.

– Hvis KrF velger å gå inn i dagens regjering er det helt utenkelig at Hareide kan fortsette som leder. Han har rett og slett slått opp med Erna, Siv og Trine og vil ha Jonas Gahr Støre som statsminister. Tilliten mellom ham og de tre partilederne på borgerlig side er dermed helt borte, mener Eriksrud.

