Derfor slapp han ut et halvt år før tiden

Fungerende direktør Gøran Nilsson i Ila fengsel uttaler seg på generelt grunnlag når han sier at innsatte som begår flere disiplinærbrudd i norske fengsler, mister muligheten for prøveløslatelse.

– I enkelte tilfeller kan også ett grovt disiplinærbrudd være nok. På det området er man nok strengere i Norge enn i Sverige, sier Nilsson til TV 2.

10. august ble Makaveli Lindén (20) prøveløslatt fra Skogomeanstalten like utenfor Göteborg. Mandag 15. oktober mener politiet at han drepte Heikki Bjørklund Paltto (24) på Majorstua i Oslo. Med andre ord ville han, dersom han ikke fikk prøveløslatelsen, fremdeles sittet i fengsel da drapet ble begått.



Lindén ble etterlyst internasjonalt for knivdrapet og etter en intens politijakt pågrepet i Dijon i Frankrike tirsdag ettermiddag.

Risikonivå ikke nok

Kriminalvården, den svenske kriminalomsorgen, sier til TV 2 at de ikke kan kommentere enkeltsaker, men opplyser at prøveløslatelse som hovedregel skal skje etter to tredeler av sonet straff. Kun ved alvorlige brudd på fengselets regler under soning kan en innsatt få prøveløslatelsen utsatt.

Dermed holdt det ikke at Kriminalvården vurderte risikoen for nye lovbrudd som «middels høy» før den prøveløslatte Lindén.

– Risikobedømmelsen kan etter loven ikke alene være grunnlag for utsatt prøveløslatelse, skriver pressekontakt Ulf Mossberg i Kriminalvården til TV 2.

Som vilkår for prøveløslatelsen møtte Lindén en kontakt i den svenske kriminalomsorgen ukentlig. Han ble samtidig plassert på et internat for unge menn i alderen 16-21 år med avhengighetsproblemer, ifølge VG.

Da han ikke møtte til oppsatt samtale 11. oktober, opplyste kriminalomsorgen i en SMS til Lindén at han risikerte å bli gjeninnsatt. Dagen etter svarte han at han hadde forlatt Uppsala og befant seg i Göteborg på grunn av trusselbildet mot ham, skriver VG.

14. oktober, dagen før drapet på Majorstua, sendte han en melding til sin tilsynsfører og fortalte at han var i Tyskland. I virkeligheten befant han seg allerede i Oslo, mener norsk politi.

PÅGREPET: Makaveli Lindén (20) har vært internasjonalt etterlyst siden fredag og i Sverige siden torsdag. Tirsdag ble han pågrepet i Frankrike. Foto: Politiet

Annerledes i Norge

Under soningen var Lindén en krevende fange. Han var opptatt av å sette seg i respekt og skal blant annet ha spyttet i maten til en annen innsatt. Han skal også ha truet ansatte ved flere anledninger, blant annet ved å råde dem til å lukke vinduet på kvelden.

Ved et tilfelle som fant sted kort tid før løslatelse skal han ha formet hendene til en pistol og siktet på en fengselsbetjent.