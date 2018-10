En hund angrep flere sauer rundt turområdet Stokkelandsvannet i Sandnes.

Sauebonden Paul Kyllingstad forteller at det nå er minst 15 sauer som har blitt drept av hunden.

– Dette er et skrekkangrep, sier Kyllingstad til TV 2.

– Vi har ikke helt eksakt antall enda. Hunden må ha holdt på en god stund fordi en av sauene var spist mye på. Men nå har politiet fått kontroll på den, sier han.

Han fikk høre fra politiet at hunden så ut som en husky.

– De sa det var det nærmeste du kommer en ulv med tanke på aggressivitet, sier Kyllingstad.



SAUEBONDE: Paul Kyllingstad kaller hendelsen et skrekkangrep. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Hunden kan bli avlivet

– Det er et turområde langs et vann hvor det ligger flere gårder. Det var en løs hund som gikk til angrep mot flere sauer. Det kan hende flere sauer må avlives fordi hunden har skadet dem, forteller Olaug Bjørnsen, operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt til TV 2 tirsdag formiddag.



Veterinær er også på stedet for å undersøke sauene.

– Det er blitt sendt en veterinær som skal se over sauene. Det kan hende det er flere skadde som må avlives fordi hunden har jaget de rundt, sier Bjørnsen.

Politiet har kontroll på hunden, og det vil bli opprettet sak.

– Vi har tatt beslag i hunden. Hva som skjer nå er ukjent, men hundeeier risikerer å bli anmeldt, og hunden risikerer å bli avlivet ifølge lovverket, forteller operasjonslederen.

Politiet skriver på Twitter i 12.30-tiden at de har kommet i kontakt med eieren og foretar avhør av henne.

Flere tilfeller

Nabo Berit Dirdal bor rett ved siden av turområdet og setter pris på å ha frittgående sauer i området.

– Jeg synes det er helt tragisk at sauer må lide fordi folk ikke kan passe på sine egne dyr, sier Dirdal.

Hun forteller at hun ofte sier i fra når hun ser folk som går tur med hunder uten bånd.

– Jeg synes det er forferdelig fælt å se og høre at folk ikke respekterer at det er båndtvang og at de skal passe på sine egne hunder, forteller hun til TV 2.

Dirdal forteller at hun ser hunder uten bånd flere ganger i uken.

– Da sier vi ifra til eierne men de bare kaller oss for noen sure folk og går videre. Det går jo mange sauer her og det er folk som er redd for hunder. Eierne pleier å si «Ja, men de er så snille», men det kan de jo ikke vite, sier Dirdal.