– Nesten flau over å fortelle familien min at jeg er russ

Da TV 2 kontakter Landsem, og gjør henne klar over klar over innholdet på Snapchat-kontoen, blir hun sjokkert.

– Dette er ikke greit. Jeg kjenner jeg blir forbanna. Vedkommende bør stoppe, sier hun.

TV 2 har vært i kontakt med personen som styrer kontoen. Vedkommende ønsker ikke kommentere saken.

– Tenk hva du selv ville ha gjort

Advokat John Christian Elden representerte Nora Mørk i hennes kamp om å få nakenbildene fjernet.

Han sier til TV 2 at den klare hovedregelen er at man har rådighet over egne bilder.

– Hvis man har sendt inn et lettkledd-bilde frivillig, og det blir lagt ut på en offentlig konto på sosiale medier, er det greit?

– Om man har sendt det til en person, betyr ikke det at bildet kan spres uten videre samtykke. De fleste har et innebygget moralsk kompass som forteller deg hva som er greit og ikke. Tenk eventuelt hva du selv ville synes var greit, sier Elden.

ADVARER: Advokat John Christian Elden advarer ungdommer mot å sende og dele nakenbilder på sosiale medier. Foto: Pedersen, Terje / NTB Scanpix

Kan ende i fengsel

Videre sier Elden at dersom det moralske kompasset mangler, så vil lovverket komme på banen.

Både straffeloven og åndsverksloven har bestemmelser som gjør at spredning av enkeltbilder fort kan føre til bøtelegging og innføring i strafferegisteret, påpeker Elden.

– Mer omfattende spredning kan medføre fengselsstraff. I tillegg kommer erstatningskrav som kan bli høye. Det kan få konsekvenser senere i livet med søknader og jobb, advarer advokaten.

OPPMERKSOMHET: Helsebror Per Arthur Andersen tror noe av grunnen til at ungdom sender inn nakenbilder kan være ønske om oppmerksomhet. Foto: Privat

– Rop om hjelp

Per Arthur Andersen driver sin helsestasjon for gutter i bydel Frogner/Oslo. Han mener det ikke er overraskende at russen legger ut lettkledd-bilder, og sier grunnen kan være muligheten for å få oppmerksomhet.

– Én av de største årsakene er at det er så enkelt å legge det ut. I noen tilfeller tror jeg også det kan være et rop om hjelp, sier Andersen til TV 2.

Han etterlyser at ungdommen tenker seg bedre om før de trykker «publiser».

– Kjenn etter på egne grenser før du gjør dette. Se rundt deg på hvilke reaksjoner det medfører. Hvis du gjør det for at andre skal like deg, så bør du heller tenke på den du bør bry deg om mest, og det er deg selv, sier helsebror, Per Arthur Andersen.