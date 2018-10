20. mars 2018 trakk Sylvi Listhaug (Frp) seg som justisminister. Beslutningen kom 11 dager etter at Listhaug, i samarbeid med sin rådgiver, publiserte en svært kontroversiell Facebook-post.

I sin nye bok, «Der andre tier», forteller Listhaug om døgnene som ledet opp til beslutningen om å trekke seg fra ministerposten. Hun diskuterte saken med rådgiveren Espen Teigen og ektemannen sent på kvelden 19. mars, etter et møte hos statsminister Erna Solberg.

Samme natt skrev hun avskjedstalen.

«Jeg ble overbevist om at jeg kunne gjøre dette på en måte som alle kom greit ut av, men jeg ville styre avgangen hundre prosent selv», skriver hun.

Listhaug skriver også at hun var «ekstremt sliten etter det psykiske stresset jeg hadde levd under i denne perioden».

Gråt på butikken

I boka skriver Listhaug også om dagene etter at hun sto foran pressekorpset i Nydalen og annonserte at hun trakk seg.

«I dagene som fulgte, gråt jeg, ikke fordi jeg savnet jobben som justisminister eller fordi jeg måtte gå av, men tårene kom plutselig på butikken eller hjemme, fordi jeg tenkte på all den tiden jeg hadde gått glipp av sammen med barna», skriver hun.

«Jeg hadde forferdelig dårlig samvittighet når jeg tenkte på hvor lite jeg hadde vært hjemme med Steffen (Listhaugs yngste barn, red. anmd.)», forteller Frp-nestlederen.

Listhaug åpner også om andre personlige tema i boka, og skriver blant annet at hun og ektemannen mistet et ufødt barn i 2015.

– Boka er et forsvarsverk

Boka gis ut på Kagge forlag tirsdag, og er skrevet i samarbeid med Minerva-journalist Lars Akerhaug. TV 2s politiske kommentator Aslak Eriksrud, sier den ikke inneholder noen store politiske overraskelser.

– Dette er en bok som kort sagt kan oppsummeres med at Sylvi Listhaug står på sitt. Boka er et forsvarsverk for hennes måte å være politiker på og for de aller fleste av hennes omstridte utspill. Men den inneholder heller ikke bringer heller ikke nye kontroversielle utspill eller krumspring med klassisk Listhaug-stempel, sier Eriksrud.

Han sier Listhaug ikke kommer med nye kontroversielle utspill eller angrep, som eventuelt kunne gitt Knut Arild Hareide (KrF) nye argumenter for å ikke gå i regjering med Frp.

– Selv om hun angrer på at hun sa at Hareide «sleiker imamer oppetter ryggen» i valgkampen i fjor, så står hun fast på kritikken mot KrF. Men hun strekker heller ikke ut en hånd til høyresiden i KrF. Hun mener fortsatt at KrF er mer opptatt av hvor mye penger vi bruker på bistand, enn hva pengene faktisk går til, sier Eriksrud.

Oppsummert mener Eriksrud at boka bekrefter Listhaugs politiske ståsted og meninger.

– Denne boka er heller ikke noe som jeg tror vil provosere den mer liberale fløyen i partiet. De som skulle ønske at Listhaug kastet bensin på det ene eller andre bålet med denne boka, blir nok skuffet, sier han.