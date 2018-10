Det skriver VG, som får opplysningen fra statsadvokt Fredrik Gunnar Ranke.

– Vi mener han har unndratt seg straffeforfølgning, Vi har sikre spor på at han befinner seg i Marokko, blant annet har han gjort kontantuttak der. Også Oslo tingrett er enig i at han har unndratt seg straffeforfølgning og i går kveld fikk vi en pågripelsesbeslutning derfra. Den innebærer at han vil bli internasjonalt etterlyst. Jeg går ut fra at dette vil skje i dag, men politiet styrer dette, sier Ranke.

Mohammad er tiltalt for trusler mot stortingsrepresentant Abid Raja fra Venstre. Han skal blant annet ha kalt politikeren for en «skitten, frafallen muslim» som burde råtne i helvete.