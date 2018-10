Henlegger Turøy-saken

Avhørt vitner i saken

Politiets etterforskning har stort sett bestått av avhør av vitner til ulykken, tidligere passasjerer og ansatte i CHC Helikopter Service.

Etterforskere har også undersøkt selskapets økonomi med tanke på om økonomi har påvirket service og vedlikehold. Det er ikke funnet noen slik sammenheng, konkluderer politiet.

Politiets arbeid gikk raskt over fra å være redningsarbeid til søk etter omkomne og deler fra helikopteret.

I sin avsluttende rapport konkluderte SHT med at den direkte årsaken til ulykken med LN-OJF skyldes «et utmattingsbrudd i et av de åtte andretrinns planetgirene i hovedgirboksen." Sprekkene utviklet seg uoppdaget under overflaten til en "katastrofal feil".

Det er ingen sammenheng mellom ulykken og flygernes handlinger, heter det videre. Havarikommisjonen har også utelukket materialfeil og mekanisk svikt, samt vedlikeholdsfeil hos helikopteroperatøren.

Statens havarikommisjon for transport konkluderte i sin avsluttende rapport hva som var årsaken til ulykken og at utmattingsbruddet var en feil som ikke tidligere var forventet eller vurdert. Ingen personer eller foretak har hatt status som mistenkt eller siktet under politiets etterforskning.

Havarikommisjonen har bedt Airbus endre designet på girboksen. Med denne tilrådingen mener Havarikommisjonen at man vil få økt robustheten, påliteligheten og sikkerheten til hovedgirboksen på den aktuelle helikoptertypen.

Beslutningen om statsadvokatens henleggelse av saken som intet straffbart forhold er sendt til de pårørende, bistandsadvokat og andre berørte parter.

