I Sylvi Listhaugs bok, «Der andre tier», som gis ut tirsdag, skriver hun om den personlige tragedien som rammet henne.

Frp-politikeren skriver at hun og ektemannen, Espen Espeset, ventet barn i desember 2015. De hadde visst om graviditeten i noen uker da det skjedde.

Men en maidag i 2015, i pinsehelgen, fikk Listhaug en følelse av at noe ikke stemte inne i magen.

«Jeg tilbrakte lørdagskvelden på legevakten i Oslo, og etter lang tids venting ble jeg sendt til Ullevål sykehus for ultralyd. Legene konstaterte at det ikke var noe liv, og at det ikke hadde vært det heller på noen uker», står det i boka.

– Veldig vanskelig

Det var kun Erna Solberg og Siv Jensen som visste om spontanaborten. Tirsdagen etter den helgen på sykehuset, måtte Listhaug tilbake på jobb for avslutningen av landbruksoppgjøret.

Listhaug skriver også at hun forut dette hadde mistet et barn tidlig i svangerskapet.

«Det er ingen ting som betyr så mye for meg som de nærmeste rundt meg. Å miste det livet jeg bar på, var veldig vanskelig», står det.

Boka som gis ut på Kagge forlag tirsdag, er skrevet sammen med Minerva-journalist Lars Akerhaug.

Forsvarer korset

Listhaug har vært i hardt vær på grunn av korssmykket hun ofte er kjent for å bære synlig. I boka kommer hun også innom dette.

«Stavanger Aftenblads kommentator Sven Egil Omdal og flere andre har forsøkt å dra dette korset og alt det betyr for meg, ned i dritten. Jeg opplevde det som ren ondskap», skriver hun.

«Korset til farmor har blitt kanskje det mest kjente korset i landet, og jeg er stolt av det. Det er ingenting jeg eier, som betyr mer for meg. Jeg har det ikke på meg hele tiden, men tar det på meg når jeg føler for det, og spesielt når jeg står i ekstra krevende situasjoner», fortsetter Listhaug.

Hun skriver også om at foreldrene har opplevd å få hets og trusler i posten, på grunn av hennes eget politiske engasjement.

«Mamma synes ikke alltid det er så lett når hun får blikk etter seg i butikken, eller når hun hører bygdesnakk. Det aller verste er likevel at foreldrene mine har fått trusler og hets hjem i postkassa si og lite hyggelige meldinger på telefonen. Da mener jeg folk går langt over streken», skriver Listhaug.

Stemte Senterpartiet

I boka skriver Listhaug også om sin politiske karriere og tidlige engasjement. Blant annet kommer det frem at hun som ung stemte Senterpartiet, ved et skolevalg i 1993.

Årsaken var EU-spørsmålet, som Listhaug engasjerte seg sterkt mot.

«Jeg stemte Sp bare på grunn av innsatsen til Senterparti-leder Anne Enger Lahnstein, som ble nei-bevegelsens dronning. Det imponerte meg hvordan hun klarte å stå i en storm av usaklig kritikk og anklager om nasjonalisme og det som verre var, uten å bøye av. I ettertid har jeg tenkt at det må ha kostet mye. Jeg har fortsatt respekt for henne, selv om hun og jeg er uenige om mangt. Innsatsen hennes og flere andres var viktig for landet, fordi det reddet oss fra å bli medlem av EU».