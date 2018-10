Søvnforsker: – Håper det er siste gang vi må stille klokka

Han understreker at regjeringen ennå ikke har tatt stilling til hvordan Norge stiller seg til forslaget.

Ekspert: – Håper det er siste gang

En som håper klokkestillingen snart kan avvikles for godt, er søvnforsker ved Universitetet i Bergen, Ståle Pallesen.

– Jeg håper det er en av de siste gangene vi gjør dette. Studier viser at folk får problemer med disse overgangene, og at man kan bruke en hel uke før man venner seg til endringen. B-mennesker ser ut til å få problemer med å endre til sommertid. Når vi nå endrer til vintertid, er det først og fremst a-mennesker og barnefamilier som sliter, sier Pallesen til TV 2.

Han er mest spent på hva EU og dermed trolig Norge, bestemmer seg for å gå for som permanent løsning. Hvis man går for permanent sommertid så vil man få lysere sommerkvelder, men da vil det bli svært mørkt om morgenen i vinterhalvåret.

Vintertid året rundt?

Pallesen er derfor av den klare oppfatning at en permanent vintertid vil være å foretrekke her til lands.

– Jeg foretrekker permanent vintertid. Fra et søvnhygienisk perspektiv så er lys om morgenen og mørke på kvelden det beste for for folk. Russland endret jo til permanent sommertid i 2011, men endret tilbake til permanent vintertid i 2014 på grunn av at mørket om morgenen ga folk problemer, sier søvnforskeren.

– Har du noen tips eller triks småbarnsforeldre kan gjøre for at det skal bli enklere å endre til vintertid?

– Egentlig ikke. Man kan holde ungene litt lenger oppe, utsette de for mest mulig lys på kvelden, slik at man forsinker døgnrytmen noe, sier Pallesen.

Idé fra 1700-tallet

Sommertid ble foreslått av Benjamin Franklin i 1784, men det var først i 1916 at Tyskland og så Storbritannia begynte å skru på klokken. Da var det krig, og tanken var å spare strøm ved å sørge for en time mer lys om kvelden.

I Norge har vi hatt sommertid flere ganger. Først i 1916, og så under krigen. Fra 1940 til 1942 gikk klokken etter sommertid også om vinteren.

Siden 1980 har vi hatt sommertid fra den siste søndagen i mars til den siste søndagen i oktober.

PS: Hvilken vei skulle klokken stilles igjen? En enkel huskeregel er at klokken alltid stilles mot nærmeste sommer. Altså én time tilbake nå på søndag, og tilsvarende én time frem til våren.