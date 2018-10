Makaveli Lindén slapp ut av fengsel i Sverige 10. august etter å ha sonet to tredeler av en dom på halvannet år for grovt ran.

Sendte SMS

Avtalen med den svenske kriminalomsorgen var at Lindén skulle følges opp av en tilsynsfører gjennom et tilsynsbesøk én gang i uken.

I midten av oktober brøt han kontakten med tilsynsføreren, og det siste de hørte fra han var en SMS 14. oktober, dagen før drapet på Majorstuen, skriver Aftonbladet.

Ifølge den svenske avisen skrev 20-åringen at han kom til å utebli fra møtene fordi han befant seg hos en slektning i Tyskland og at han var truet på livet. Lindén skal ha skrevet at folk ville drepe han og at han ikke ville risikere livet for et møte med tilsynsføreren.

Internasjonalt etterlyst

Norsk politi har imidlertid avdekket at Lindén oppholdt seg i Norge i noen dager før drapet på 24 år gamle Heikko Paltto mandag i forrige uke. Samme kveld tok han toget til Stockholm.

Politiet jobber nå ut fra en teori om at Lindén hverken er i Norge eller Sverige, men i et tredje land. Den drapssiktede 20-åringen er etterlyst internasjonalt gjennom Interpol.

I den internasjonale etterlysningen fra Interpol beskrives Lindén som 184 centimeter høy. Han etterlyses som Christian Bo Lindén, som han het fram til han byttet navn til Makaveli i februar i år.