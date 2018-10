Det betyr at drøye 57 prosent av de gjenstående delegatene må støtte Hareide for at KrF skal gå inn for å velte statsminister Erna Solbergs regjering og søke regjeringssamarbeid med Ap og Sp etter landsmøtet.

Før mandagens fylkesårsmøter i Hedmark, Buskerud og Finnmark så det langt mørkere ut. Da var et klart flertall av de bekreftede delegatene blant dem som vil gå inn i Solbergs ikke-sosialistiske regjering.

Etter de tre fylkesårsmøtene er det bare to delegater som skiller. 36 av de klare delegatene vil samarbeide til venstre, mens 38 av dem vil samarbeide til høyre. Ni vil forbli i opposisjon.

Ifølge undersøkelser fra VG og NRK, som også inkluderer delegater som er innstilt fra fylkene som ennå ikke har hatt fylkesårsmøter, leder imidlertid den "blå" siden klart.

67 av de 127 innstilte eller bekreftede kandidatene VG har kartlagt, vil samarbeide til høyre. Kun 49 vil gå i regjering med Ap og Sp, mens 11 ikke har bestemt seg. NRKs oversikt viser at den «blå» siden leder med 62 mot 45.

