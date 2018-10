Hedmark, Buskerud og Finnmark KrF støtter Hareide

Sent mandag kveld ble det klart at det også i Finnmark ble full støtte til partileder Knut Arild Hareide. Fylkeslaget sender fire «røde» delegater til landsmøtet.

På Finnmark KrFs ekstraordinære fylkesårsmøte fikk Hareides forslag totalt 14 stemmer, mens det var ingen som stemte for å gå i regjering med Høyre, Venstre og Frp. Samtlige delegater Finnmark sender til landsmøtet, ønsker et samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Dermed har Hareide fått støtte for sitt syn fra alle de tre fylkeslagene som hadde møter mandag.

Støtter opp om Hareide

Buskerud KrF ønsker at partiet skal søke regjeringsmakt sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Avstemningen fra Buskerud viser at 34 stemte for Ap/Sp-alternativet, mens Høyre/Frp/Venstre-alternativet fikk 23 stemmer. To stemte blankt. Et klart flertall ønsker å søke regjeringsmakt i stedet for å sitte i opposisjon.

Resultatet ble møtt med applaus fra salen.

Et flertall ønsket også at de seks delegatene som sendes til landsmøtet 2. november skal reflektere synet til årsmøtet.

Det betyr at Buskerud ikke valgte en «winner takes it all»-variant – som Rogaland KrF gikk for da de vedtok å sende 15 «blå» delegater til landsmøtet og bare en «rød» – til tross for at en tredel av representantene støttet Hareides syn om å samarbeide med Ap og Sp.

Heftig debatt om delegatene

Sent mandag kveld gikk debatten i Buskerud om hvor mange «røde» delegater som skal sendes til landsmøtet. Fylkesleder Hege Irene Fossums forslag om å sende tre røde og to blå – i tillegg til henne selv, som tilhører den blå siden – ble møtt med protester.

En skuffet gruppeleder i KrFs fylkestingsgruppe i Buskerud, Trond Johansen, reagerte på at fylkeslaget ikke skal sende ledelsen i fylkesstyret pluss fylkestingslederen og lederne for KrF-kvinnene og KrFU, slik de vanligvis gjør. Dette ville i så fall gjort at Buskerud sendte fire «blå» og to «røde» delegater.

– Det er litt spesielt å bli vraket for sitt syn, sa Johansen.

Etter en omfattende debatt og en konferanse med generalsekretær Hilde Frafjord Johnson ble det til slutt besluttet at Buskerud KrF sender fire «røde» og to «blå» delegater, inkludert fylkeslederen.

Trond Johansen ble valgt inn for de blå. Fra rød side ble 1. nestleder Turid Solberg Thomassen, 2. nestleder Helge Hafsås, lokallagsleder i Gol, Ludvig Munkejord og Cathrin Janøy fra Nedre Eiker lokallag valgt som delegater til landsmøtet.