Mener drapssiktet 18-åring var psykotisk da Håvard (18) ble drept

DREPT: 18 år gamle Håvard Pedersen ble lørdag 14. juli knivstukket og drept på jobb i Vadsø. Foto: Privat

Sakkyndige har konkludert med at 18-åringen som er siktet for drapet på Håvard Pedersen (18) var psykotisk under gjerningsøyeblikket.