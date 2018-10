En kjenning av politiet ble mandag varetektsfengslet for fire uker i Tønsberg tingrett etter at han begikk 40 vinningsforhold og utøvde vold mot politiet lørdag og søndag.

– Det begynte i Tønsberg og fortsatte i Sandefjord. Han knuste ruter på flere biler og en del næringsbygg. Han har også begått tyveri og skadeverk flere steder, opplyser operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, Trond-Egil Groth, til TV 2.

En dyreklinikk i Sandefjord var et av næringsbyggene som ble rasert av mannen. Også her utførte mannen tyveri. Det er uvisst hva han tok med seg.

Skadeverk på 20 biler

For øyeblikket har politiet fått meldinger om skadeverk på minst 20 biler, og til sammen har mannen utført 40 vinningsforhold. Groth tror at dette tallet vil øke i dagene som kommer.

– Det er et stort omfang, og vi forventer at det er flere som ikke har anmeldt skadene enda. Dersom det er flere som har opplevd skadeverk i dette området, kan de kontakte politistasjonen i Sandefjord, forteller Groth.

Et døgn etter at mannen startet, pågrep politiet han.

– Vi fikk flere meldinger etter hverandre. Vi var etter han flere ganger, men han trakk seg unna. Etter et voldsomt raid i Sandefjord pågrep vi han søndag, sier operasjonslederen.

Vil leve på brød og vann

Under pågripelsen fant politiet tyvegods som stammet fra en del av stedene. Mannen utøvde også vold mot politiet da han ble pågrepet. Ingen andre enn politiet ble skadet i løpet av dette døgnet.

Groth forteller til TV 2 at han aldri har vært vitne til noe lignende tidligere.

– Det er veldig spesielt at en person pådrar seg så mange forhold på så kort tid, forteller han.

Nå sitter mannen bak lås og slå. Mandag tilstod han de fleste forholdene.

– Han kommer til å sitte fire uker på brød og vann, sier Groth og fortsetter:

– Saken blir etterforsket videre mens han sitter i varetekt. Alle sakene blir samlet, og det blir så foretatt en ordinær fengsling, avslutter han.

Mannens forsvarer, advokat Arild Almklov, forteller til TV 2 at mannen har erkjent de faktiske forholdene.

– Han har erkjent at det har skjedd og at det var han. Han innrømmer to innbrudd i bolighus, to innbrudd i to forretninger og at han har knust rutene på en rekke biler, sier han.

Almklov forteller at mannen ikke ønsket varetekt, og at han heller vil ha hjelp på en annen måte.