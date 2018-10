– Vi har mer informasjon om hans bevegelser enn det vi har gått ut med, forteller politiinspektør Grete Metlid til TV 2.

Politiets etterforskning har avdekket at Lindén oppholdt seg i Norge i noen få dager før drapet på 24 år gamle Heikko Paltto på Majorstua mandag forrige uke.

Allerede samme kveld skal han ha tatt seg over grensa til Sverige, og nå jobber politiet ut fra en teori om at han verken er i Sverige eller Norge. Om politiet mener å vite hvor han oppholder seg, vil ikke Metlid kommentere.

– Vi har informasjon og opplysninger vi jobber med, men jeg kan ikke si noe mer på nåværende tidspunkt, sier hun.

Mandag kveld opplyser Metlid at mannen rømte med tog fra Oslo mot Stockholm, noen timer etter drapet.

– Vi mener også nå å kunne si at han forlater Norge og Oslo samme dag som drapet og ranet skjer. Vi har observasjon, video og annen informasjon som tilsier at han går på toget som skal gå klokken 16.56 fra Oslo S til Stockholm, forteller Metlid til TV 2.

Gode vitneopplysninger

Metlid forteller at de har avhørt flere sentrale vitner etter at de gikk ut med bilder av Lindén.

– Vi har fått gode vitneopplysninger og mener å vite hvor han har oppholdt seg, sier hun.

– Har dere snakket med folk som kjenner ham?

– Vi har snakket med vitner som har møtt ham og vitner som har hatt viktig informasjon for politiet.

Selv om en rekke vitner har kontaktet politiet, håper Metlid at enda flere tar kontakt dersom de har vært sett, eller tilbrakt tid med denne mannen.

– Det kan jo være noen som har vært i kontakt med han i en eller annen situasjon, også tenker man at man kanskje ikke har så lyst til å snakke med politiet. Da er det viktig å si: Ta kontakt med oss. Vi fokuserer på en drapssak og en ranssak, og vi vil ha mest mulig opplysninger om denne mannen, sier hun.

184 centimeter høy

Metlid opplyser at Lindén ble internasjonalt etterlyst kort tid etter at politiet i Oslo gikk ut med bilder av ham. Det var først da de fikk endelig bekreftet mannens identitet.

Dette er et av flere bilder Interpol nå har publisert av den etterlyste 20-åringen. Foto: Interpol En av mannens kjennemerker er en tatovering på den venstre hånden. Foto: Interpol

En internasjonal etterlysning innebærer at alle land i politisamarbeidet blir oppmerksom på at mannen er etterlyst. Det gjør også vanskeligere for den etterlyste å passere landegrenser.

– Kan han bruke kredittkort og gå om bord i fly?

– Jeg ønsker ikke å gå detaljert inn på hva dette betyr.

Metlid sier at det vanskeliggjør politiets arbeid at Lindén har forlatt landet.

– Men dette skjer i mange saker, og vi har rutiner og et apparat for å håndtere dette.

I den internasjonale etterlysningen fra Interpol beskrives Lindén som 184 centimeter høy. Han etterlyses som Christian Bo Lindén, som han het fram til han byttet navn til Makaveli i februar i år.