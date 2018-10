Svenske Makaveli Lindén er siktet for drapet på 24 år gamle Heikki Pallto etter at han ble funnet knivstukket og drept inne i sin egen leilighet på Majorstua i Oslo forrige mandag.

Fredag gikk politiet i Norge ut med navn og bilde av gjerningspersonen.

Etter en uke på rømmen fra norsk politi, etterlyses han nå av politi i over 190 land.

Mandag ettermiddag etterlyste Interpol mannen offentlig. Tre nye bilder ble også publisert på deres hjemmesider.

I etterlysningen skriver de at Lindén er 1.84 meter høy, og at han er siktet for drap og ran.

Tidligere straffedømt

20-åringen er tidligere straffedømt for ran, tyveri, vold, trusler og brudd på narkotikalovgivningen.

Senest i oktober i fjor ble Makaveli Lindén, som tidligere het Christian Bo Lindén, dømt til ett år og seks måneders fengsel i Uppsala tingrett etter at han ranet flere mennesker med kniv.

I følge Expressen skal Lindén ha vært en urolig fange. Til tross for at han var den yngste på sin avdeling, skal han ha vært opptatt av å sette seg i respekt overfor sine medfanger.

Dette er en av flere bilder Interpol nå har publisert av den etterlyste 20-åringen. Foto: Interpol En av mannens kjennemerker er en tatovering på den venstre hånden. Foto: Interpol

20-åringen prøveløslatt i august i år.

Internasjonal politijakt

På et tidspunkt mellom løslatelsen i august og oktober reise han til Norge. Politiet vet at han oppholdt seg i Oslo i «noe tid» forut for drapet.

De mener også å vite hva ha gjorde her i landet, men har ikke ønsket å kommentere dette.

Etter drapet forrige mandag skal han ha reist rett til Sverige, ifølge politiet.

I en pressemelding fra politiet mandag kommer det fram at den svenske statsborgeren verken befinner seg i Norge eller i hjemlandet.

– Vi samarbeider med andre lands politimyndigheter og har fortsatt et tett samarbeid med Sverige. Vi jobber ut ifra at han ikke befinner seg verken i Norge eller Sverige, sier politiinspektør Grete Metlid i pressemeldingen.

Saken oppdateres.