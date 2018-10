Politidirektoratet har gitt alle landets politidistrikt i oppdrag innen 1. januar neste år å være til stede på nett. Flere har høstet erfaringer fra Nettpatruljen i Oslo og noen har spurt Helsesista om råd.

Politidistrikt Sør-Vest starter sin nettsatsing 31. oktober, Troms ansetter to personer, og Øst har søkt etter fire personer. Trøndelag har ti Facebook-sider.

– Vi håper etterhvert at det blir rom for å få muligheter til å utvide. Vi trenger flere folk, sier Storsveen som håper at chat'en fra 1. november også kan bemannes også på kveldstid når unge er mest aktive på nett.

