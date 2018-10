Hareide: – Ap er ikke et avkristningsparti

Smell for Hareide i Rogaland

Lørdag valgte Rogaland KrF å sende 15 delegater til landsmøtet som ønsker å gå i borgerlig samarbeid, mens fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal blir eneste delegat fra fylket som ønsker samarbeid med venstresiden. Dette skjedde til tross for at en tredel av delegatene stemte for et samarbeid med venstresiden.

Valget i Rogaland reiste spørsmålet om det er riktig å sende en delegasjon etter «winner takes it all»-prinsippet eller om delegasjonene i større grad bør gjenspeile årsmøtenes ulike synspunkter.

Spørsmålet kommer til å ri hele prosessen KrF står oppi, mener TV 2-kommentator Aslak Eriksrud.

– Man kan argumentere med partidemokrati på begge sider. Enten er det «winner takes it all», det er jo demokratisk på en måte, men det kan også argumenters for en representativ delegasjon. Men så er det ikke sikkert at årsmøtesalen er representativ for medlemmene i de ulike fylkeslagene, så her blir det debatt til siste slutt, tror jeg.

Knut Arild Hareide erkjenner at prosessen med partiets veivalg har blitt vanskeligere enn han hadde forventet. Likevel gir han partiet terningkast 5.

Tror fortsatt på seier

​KrFs kvinneorganisasjon valgte søndag tre kandidater som vil samarbeide med venstresiden, tre med høyresiden, mens seks ønsker at KrF skal fortsette i opposisjon.

Før Hareide dro fra Stortinget til Noresund mandag ettermiddag for å delta på fylkesårsmøtet i Buskerud KrF, sa partilederen til TV 2 at situasjonen fortsatt er åpen.

– Jeg vil anbefale det rådet jeg har gitt til partiet. Jeg tror en sentrumsbasert regjering er naturlig for sentrumspartiet KrF, og jeg har lagt merke til at det har vært stor entusiasme for det i partiet, sa Hareide til TV 2.

– Ja, men foreløpig leder de som vil til høyre?

– Ja men jeg tror dette blir jevnt, og jeg tror det er helt åpent hvor vi lander 2. november og jeg tror fortsatt jeg kan vinne.