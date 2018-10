20 år gamle Makaveli Lindén er etterlyst over hele verden, og norsk politi er sikre på at det er han som drepte 24 år gamle Heikki Bjørklund Paltto mandag forrige uke.

Mens det foregår en storstilt klappjakt på Lindén, som ifølge politiet ikke lenger er i Sverige eller i Norge, er lokalmiljøet i Uppsala sjokkerte over det som har skjedd.

– Jeg fikk helt sjokk da jeg hørte det, sier en mann.

Han forteller at han gikk på skole med Lindén frem til 6. klasse. Han leste om etterlysningen etter klassekompisen i avisen og kjente ham igjen med en gang.

– Det var helt sykt. Jeg tenkte bare «fy faen, det er Christian».

Makaveli Lindén het inntil nylig Christian Bo Lindén, men skiftet navn etter at han ble dømt for et væpnet knivran i oktober 2017.

ETTERLYST: Makaveli Lindén er nå etterlyst over hele verden.

Havnet i et tøffere miljø

Frem til han var i 13-14 års alderen var Lindén en typisk gutt fra Uppsala-området, sier mannen, som ønsker å være anonym av hensyn til sin egen sikkerhet.

– Han var en litt breial type. Han var ikke redd for å ta stor plass, sier han.

Men siden 6. klasse har han ikke hatt noe særlig kontakt med Lindén. Da begynte Lindén å vanke i et mye tøffere miljø i Uppsala. Mannen TV 2 snakker med er ikke i tvil om at mye av det som skjedde i miljøet var kriminelle forhold.

– Det var mye narkotika og sånt der. Siden da har jeg nesten ikke hilst på ham.

– Tenk på å lukke vinduet ditt

Lindén skal ha hatt en ganske rolig barndom, men svenske medier skriver i dag at han begynte å vise tegn til uro i tenårene.

Ifølge Expressen skal han ha røyket cannabis fra han var 14, og blitt plassert i støttebolig – en ordning for barn med problematisk adferd.

Han er straffedømt for blant annet vold, trusler og brudd på narkotikalovgivningen.

I oktober 2017 ble han dømt til ett år og seks måneder i fengsel for væpnet ran, da han brøt seg inn i et vindu og ranet en privatbolig.

Makaveli Lindén avbildet etter å ha blitt pågrepet av politiet i Uppsala i august i fjor. (Foto: Politiet)

Under soningen var han en svært krevende fange, og skal skal ha vært opptatt av å sette seg i respekt for de eldre medfangene. Ved flere anledninger truet han også vaktene.

Ved en anledning kom han med en direkte trussel mot en av de ansatte i fengselet.

«Tenk på å lukke vinduet ditt når du sover», sa han, skriver Expressen.

Han ble likevel løslatt etter to tredjedelers soning, og politiet mener å vite at han dro til Norge der han drept Heikki Bjørklund Paltto.