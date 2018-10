– Hotellgjestene ligger i senga og venter på stuepiker for å vise frem det de har

– Det aller viktigste budskapet på disse kursene er at vi ønsker å øke kunnskapen og også bidra til arbeidsgivere og ansatte kan forebygge og håndtere seksuell trakassering på sin arbeidsplass, sier Trine Lise Hammer, kursholder og nasjonal koordinator for overnatting og servering i Arbeidstilsynet.

Det er åpenbart nødvendig, viser tilsyn som Arbeidstilsynet gjennomfører i år.

Av 600 bedrifter som hittil er sjekket har bare halvparten rutiner for å forebygge og håndtere seksuell trakassering.

– Det er helt klart skremmende og alvorlig. Det er nettopp derfor Arbeidstilsynet har en særskilt innsats på dette inn mot bransjen. Vi må få de til å forstå at dette ikke er greit og de må lage gode rutiner og sette i verk tiltak, understreker Hammer.

– Arbeidsgiver må ta sitt ansvar å få det på dagsorden, så må vi ute være tydelig å si fra, sier Cecilie Søllesvik, leder i Fellesforbudets avdeling 65 i Nordmøre og Romsdal, som organiserer ansatte i hotell og restaurantbransjen.

Blotting

Hun forteller at det ikke er måte på hva hennes medlemmer utsettes for av trakassering.

– De opplever at de blir tilsnakket om utseende og kropp. De får servert slibrige kommentarer og mottar bilder av ting du helst ikke vil se. De opplever blotting, blir strøket på rumpa, forsøkt kysset i verste fall utsatt for voldtekt. Hotellgjestene ligger i senga og venter på stuepiker eller nattevakter for å vise frem det de har, sier Søllesvik til TV 2.

Det er Arbeidstilsynet, Likestillings- og diskrimineringsombudet og partene i arbeidslivet som kjører kurs og kampanje med mål å sette strek for seksuell trakassering. For selv med massiv fokus via #metoo, foregår det fortsatt trakassering.

KURSHOLDER: Trine Lise Hammer i Arbeidstilsynet Foto: Stein Roar Leite/TV 2

– Min oppfatning er at det er ganske omfattende. Det er likevel en utfordring som har kommet opp i dagen nå enn tidligere. Man er mye mer klar over problemstillingen og motivert til å ta tak i det og gjøre noe med det for å forebygge og forhindre seksuell trakassering i arbeidslivet, sier Hammer til TV 2.

Holder kjeft

Søllesvik tror det fortsatt er store mørketall.

– Seksuell trakassering blir ikke tatt skikkelig tak i. Man snakker kanskje med kolleger, men det bringes ikke videre. De ønsker at det blir skjøvet til side på en måte at man glemmer det. De er redd arbeidsmiljøet og de er redd jobben sin, mener Søllesvik.

Dette lærer de på kurset:

1. Kartlegg risiko. Kartlegg i samarbeid med de ansatte hvilke risikoer som er på deres arbeidsplass og gjennomfør forebyggende tiltak