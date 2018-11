Hun er lydig og har kontroll på økonomien: 29-åringen nærmer seg nå maks score på 800

Teknologien lytter - og lagrer det som blir sagt i leiligheten. Det gjelder også smarthøyttalerne som spiller musikk, eller gir deg været og nyhetene.

Logger samtaler

Xiaolong viser oss loggen for hva som er sagt i leiligheten. Og dette er bare det som blir offisielt registrert. Han er urolig, ikke så mye for myndighetene som for private selskap, forsikrer han.

Wang Du og Xiaolong Wang har begge svært høy sosial kredittscore.

– Men jeg syns det er spørsmål om prinsipp. Det handler ikke om jeg gjør noe rett eller galt, men det handler om prinsippet. Vi bør ha privatlivet vårt, men selvsagt innen lovens grenser.

Også utenfor veggene gir teknologien staten nye muligheter til å overvåke innbyggene døgnet rundt:

Millioner av overvåkingskamera utstyrt med ansiktsgjenkjenning følger hele tiden hvert steg innbyggerne tar i storbyer som Beijing og Shanghai.

Kombinert med betalingsinformasjon fra WeChat og Alipay, gir dette kommunistpartiet i Kina en unik mulighet til å innføre verdens første digitale diktatur.

Systemet med sosial kreditt score skal etter planen være rullet ut i hele Kina i løpet av 2020.

Enn så lenge håper ekteparet at det digitale diktaturet ikke blir virkelig, men kun forblir som en dyster science fiction.

– Jeg vil helst tro dette ikke kommer til å skje, sier Xiaolong. Vi ville nok ha gjort noe før det går så langt. Men jeg er redd det går i den retningen.

