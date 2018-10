Derfor måtte innsatte over hele Norge sitte innelåst i to timer

I to timer måtte innsatte over hele Norge sitte innelåst.

Mellom klokken 11.00 og 13.00 var nemlig 4.400 fengselsansatte tatt ut i politisk streik, for å markere misnøyen med regjeringens seneste forslag til statsbudsjettet.

Der foreslås det blant annet å legge ned følgende syv fengselsavdelinger i Sør-Norge:

Osterøy (Bergen)

Hassel (Skotselv i Buskerud)

Hof (Hoff i Vestfold)

Bruvoll (Nord-Odal)

Kvinnefengselet i Sandefjord

Kleivgrend (Fyresdal) og Håvet (Arendal). Disse skal erstattes av Agder Fengsel i løpet av to år.

Rundt 250 soningsplasser står i fare for å forsvinne, og sannsynligvis må man kutte antall ansatte. Nå frykter fengselsvesenet at det skal bli mer belastning på de ansatte som blir igjen, og de advarer mot at dette også vil gå ut over de innsatte.

Advarer mot isolering

– Dette kan ikke sees på som noe annet enn en rasering av kriminalomsorgen. Vi har gjennom mange år hatt som mål å rehabilitere innsatte gjennom daglig kontakt, men det nyeste forslaget fra regjeringen gir mindre mulighet til det, sier lokaltillitsvalgt Phillipp Johannessen ved Bergen fengsel.

– Færre fengselsbetjenter gir mindre tid til hver enkelt innsatt, og det fører til at flere blir sittende inne på cella uten kontakt med oss.

Mandag streiket minst 50 ansatte ved fengselet i Norges nest største by. Det er de to største fagforeningene for ansatte i kriminalomsorgen som har organisert den politiske markeringen.

Regionleder Gjert Gjertsen i KY ber myndighetene om å ta hensyn til menneskene på begge sider av gitteret når pengene skal bevilges.

Regionleder Gjert Gjertsen i KY advarer mot at innsatte i langt større grad kan bli isolerte dersom regjeringen kutter i bemanningen. Foto: Erlend Vikene

– Det kommer til å bli mer isolering av innsatte, noe vi allerede har fått kritikk for av sivilombudsmannen og torturkommisjonen. Vi vet jo at isolasjon gjør psykisk syke sykere, så dette er vi svært bekymret for, sier han.

Gjertsen sier rehabilitering av innsatte er sammenlignbart med barneoppdragelse.

– Når vi skal drive påvirkningsarbeid mot innsatte, så må vi være tilstede som gode rollemodeller. Dette blir vanskeligere med dagens budsjett.

Derfor kutter regjeringen

Mandag kveld skal fagforeningene drive vardebrenning utenfor fengsler over hele landet.

Medlem av Stortingets justiskomite, Himanshu Gulati (FrP), sier han har full forståelse for at de ansatte i norske fengsler er misfornøyde med nedleggingen av de ulike avdelingene.