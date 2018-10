Det kommer fram i en dom fra Rana tingrett fra forrige uke. Det var Rana No som først omtalte saken.

Mannen har blitt fratatt førerkortet for en periode på fire år, og må sone 60 dager i fengsel for flere tilfeller av råkjøring. 60 dager var også aktors påstand i saken.

Mannen ga en uforbeholden tilståelse overfor retten under rettsmøtet.

Mannen har i tillegg ha kjørt 250 km/t med en passasjer i bilen, hvilket retten betegner som skjerpende.

Det var i slutten av januar i år at mannen gjennomførte kjøreturen der han ble målt til 250 km/t.

Det er 80-sone på den aktuelle strekningen, hvilket betyr at mannen har kjørt mer enn tre ganger så fort som loven tillater.

Mannen ble i utgangspunktet målt til 260 km/t, men av tekniske årsaker ble den satt noe ned. Men som retten bemerker så var det «uten betydning for straffeutmålingen», ettersom utgangspunktet er at kjøring i hastighet over 135 km/t i 80-sone skal medføre ubetinget fengsel.