Mellom klokka 11 og 13 mandag legger fengselsansatte over hele landet ned arbeidet. De protesterer mot regjeringens forslag til statsbudsjett, hvor det blant annet foreslås å legge ned sju fengselsavdelinger i Sør-Norge, ifølge NRK.

Ingen ansatte forlater arbeidsplassen, for å sikre at liv, helse og sikkerhet blir ivaretatt. Men flere steder låses innsatte inne, eller aktivitetstilbudet faller bort og de må klare seg selv.

Straffedes Organisasjon i Norge (SON) støtter streiken i kriminalomsorgen. Organisasjonen reagerer på det de kaller underbudsjettering.

– Vi har sett klart at fangene i fengslene har lidd under denne underbudsjetteringen, og vi har innsett at vi har felles interesser med de ansatte i fengslene, skriver SON i en pressemelding.

– SON vil derfor uttrykke sin fulle støtte til de fengselsansattes fagforeninger som går til politisk streik mot statsbudsjettet i to timer mandag 22. oktober med tittelen «Stopp nedleggelsene av fengsler – stopp effektiviseringskuttet».

