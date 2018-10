Mohammad er tiltalt for trusler mot stortingsrepresentant Abid Raja (V).

– Dette viser at ikke bare undergraver ekstremistene samfunnet, ytringsfriheten og demokratiet, men de gjør også alt de kan å unndra seg å stå til rette. Dette er usle og feige ekstremister, sier Raja til NTB om det faktum at tiltalte ikke møtte i retten.

Abid Raja skulle mandag egentlig ha reist til England med utenriks- og forsvarskomiteen.

– Jeg måtte avlyse min deltakelse på grunn av rettssaken. Så dette påvirker min arbeidshverdag. Jeg skulle ønske at vi kunne bli ferdig med saken og at han fikk straff som fortjent, sier han videre.

Advokatskifte

I forrige uke måtte Mohammad bytte advokat da det viste seg at advokat Salman Hussain var bror til vitnet Ubaydullah Hussain. Senest søndag kveld ba han om å få oppnevnt advokat Brynjar Meling som forsvarer.

Advokat Solveig Kristin Høgtun var på plass i retten på vegne av sin klient, mens Meling foreløpig satt på en av benkene reservert for publikum. Det var enighet om at han blir oppnevnt i forkant av neste rettsmøte.

Statsadvokat Fredrik Gunnar Ranke sa i retten at det har vist deg svært vanskelig å stevne tiltalte. Han vil derfor sende en skriftlig begjæring om pågripelse.

Både Meling og Ranke sier til NTB at de håper ny hovedforhandling kan berammes før jul. Da den skulle startet mandag, var det satt av en uke i retten.

Kontantuttak i Marokko

Under rettsmøtet kom det fram at Mohyeldeen Mohammad for få dager siden gjorde et kontantuttak i Marokko.

– Hvis han har stukket av til utlandet, er det godt nok for meg at han bare blir der og aldri kommer tilbake. Jeg tror ingen i Norge kommer til å savne ham, sier stortingsrepresentanten.

