Ble pågrepet i fjor etter å ha ranet flere mennesker med kniv

20-åringen er nå etterlyst verden over, siktet for å ha drept Heikki Bjørklund Paltto og for å ha ranet en mann i et garasjeanlegg i Essendropsgate på Majorstua. Politiets hovedteori er at avdøde Paltto kan ha blitt utsatt for et knivran forut for drapet.

3. oktober i fjor ble Makaveli Lindén, som tidligere het Christian Bo Lindén, dømt til ett år og seks måneders fengsel i Uppsala tingrett.

Årsak: Et grovt ran som ble begått i august i fjor.

Lindén tok seg inn i en bolig i Uppsala via et vindu og gikk målrettet fra rom til rom. Han ranet flere personer som bodde i kollektiv på adressen.

TV 2 har fått innsyn i forundersøkelsprotokollen fra svensk politi. I denne finnes dokumentene i politiets etterforskning, herunder bilder og avhør som er gjort i saken.

Heikki Bjørklund Paltto ble drept i sin egen leilighet på Majorstua forrige mandag. Alt tyder ifølge politiet på at han var et tilfeldig offer. (Foto: Privat)

Skadet kvinne med kniv

Ranet skjedde ved fem-tiden om morgenen og ofrene sov da 20-åringen slo til. Han fikk med seg en rekke verdisaker, blant annet klokker, smykker, mobiltelefoner og penger.

Lindén brukte en morakniv til å true beboerne på adressen. Ifølge dommen skal han ha holdt kniven mot kvinnens ansikt og påført henne en stikkskade i hånden.

Retten beskriver at Lindén viste en «hensynsløshet og råskap» ved å ta seg inn i noens bolig om natten.

Dette bildet ble tatt på Skøyen togstasjon litt etter klokken 13 forrige mandag. Makaveli Lindén er nå etterlyst over hele verden.

I avhørene med politiet kunne ikke 20-åringen svare på hvordan han hadde fått tak i kniven.

– Hva skulle du bruke den til, ville politiet vite.

– Til å beskytte meg selv.

– Opplever du å få trusler?

– Ja, folk skytes og knivstikkes i mitt område, svarte Lindén.

Makaveli Lindén skal ha hatt denne bekledningen på overkroppen da han begikk ranet.

Opptatt av respekt i fengsel

I rettssaken kom det også frem at to av hans kamerater hadde opplevd å bli skutt i Uppsala. Lindén forklarte også at han ukentlig kjøper små brukerdoser med narkotika.

I fengsel skal Lindén ha vært en urolig fange. Til tross for at han var den yngste på sin avdeling, skal han ha vært opptatt av å sette seg i respekt overfor sine medfanger, skriver Expressen.

20-åringen var ferdig med å sone dommen og ble prøveløslatt på sensommeren i år.

Ifølge svenske medier er han mistenkt for flere lovbrudd siden løslatelsen, deriblant trusler og narkotikalovbrudd. Han har vært etterlyst i Sverige siden torsdag i forrige uke fordi han ikke har oppfylt sine vilkår overfor kriminalomsorgen i Sverige