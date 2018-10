Synkende temperaturer over hele landet denne uka og i helgen, gjør at vi kan forvente oss en runde med sludd på Østlandet fredag, ifølge meteorologen.

– Det er ingen tvil om at det blir kaldere inn mot helgen og det er en sjanse for at det allerede natt til lørdag kan komme sludd i lavlandet i området rundt Oslo, sier meteorolog Lillian Bergheim ved StormGeo.

Det er en sjanse for at dette forandrer seg dersom lavtrykket endrer posisjon.

– Det er enda litt langt frem i tid, så hvis dette lavtrykket endrer posisjon vil da også temperatur- og nedbørsfordelingen endre seg, sier Bergheim.

På Sørlandet kan det også blir en del nedbør natt til lørdag, men temperaturene er ikke lave nok til at det kommer snø, ifølge meteorologen.

Snø i Nord

Allerede tirsdag kan det komme et par sluddbyger i ytre kyststrøm av Troms og Finnmark.

– I Troms og Finnmark blir det stort sett opphold, men kanskje et par regn- og sluddbyger i kystområdene. Fra Nordland til Rogaland blir det regnbyger, og snø fra 300 til 500 meter over havet.

Det samme får Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal. Meteorologen melder imidlertid også om en dyvåt mandags kveld og natt til tirsdag på Vestlandet.

– I løpet av seks timer fra klokken 20.00 til 02.00 kan det komme opptil 20-30 millimeter med regn. Det vil fortsette med en del byger på Vestlandet hele uka, og Østlandet får også litt nedbør i forbigående perioder, sier Bergheim.

Skal bli kaldere

Generelt i landet melder meteorologen om kaldere vær, og hun tror ikke stillongsen og boblejakka er så veldig langt unna.

– Det er tydelig en synkende temperatur i hele Sør-Norge fra fredag av. Det blir kaldere og Oslo-området kan fint få minusgrader i helgen, og kanskje inn i neste uke. Jeg tror ikke det er lenge til vi kan finne frem stillongs og boblejakke, sier Bergheim.