Både sommeren og høsten har vært svært fin og mild over store deler av landet. Men nå som trærne er i ferd med å miste bladene, går det umiskjennelig mot en annen årstid – enten vi liker det eller ei.

Den som byr på snø, kulde og med det glatte veier. Mange steder har saltebilene allerede vært ute. Til glede for noen. Til ergrelse for andre.

Det er ingen tvil om at saltet bidrar til tryggere veier, og fjerner is og snø. Men det er også hevet over enhver tvil at saltet virker ødeleggende på bilparken vår. Salt og fuktighet er som kjent elementer som rust trives svært godt i.

Salt – kommet for å bli

De som ikke passer på, kan risikere svært omfattende og kostbare skader på bilen sin.

Det er jo ingen tvil om at den mange steder er helt nødvendig. I det klimaet vi har i Norge, er det uhyre viktig for sikkerheten at veiene våre er best mulig. Men det nok flere steder det brukes for mye salt også.

Men; salting av veiene har kommet for å bli i overskuelig framtid. Selv om man også tester ut alternativer, er det ikke noen, så langt, som kan matche egenskapene til veisaltet om man ser på dette med trafikksikkerhets-øyne.

Det betyr egentlig at vi som bileiere ikke har noe valg: Vi MÅ gi bilen ekstra god omsorg på vinterstid. Gjør vi det, kan vi i alle fall begrense omfanget av skader som kan oppstå som følge av saltingen.

Her er våre fem beste tips for å unngå saltskader i vinter:

Selv om bilen ofte fort blir skitten igjen er hyppig vask på vinterstid å anbefale.

1. Poler bilen før vintersesongen

Et viktig punkt for å hindre at salt og skitt får feste seg skikkelig, er å polere bilen grundig før vinteren starter.

En god polering gjør at du mye lettere kan holde bilen ren på vinteren. På vårparten bør du polere den igjen. For å fjerne det som måtte ha festet seg i løpet av en lang vinter og for å ha en bil som er lett å holde ren sommerhalvåret også.

2. Vask godt – og ofte

Punkt nummer to er å holde bilen mest mulig ren, slik at saltet ikke får sette seg. Det betyr ikke bare å spyle av bilen en gang i måneden, men å bruke avfetting og finne en vaskehall med underspyling. Det er nemlig de stedene du ikke ser så ofte, som er mest utsatt for saltskader.

3. Vær nøye med bremsene

Norsk kjøremønster tilsier at vi sjelden har behov for å bruke bremsene skikkelig hardt. Det kan faktisk være skadelig. Rust på bremseskivene er ikke uvanlig. Men for å unngå at det blir skadelig, bør du passe på å spyle bremsene litt ekstra godt når du vasker bilen.

I tillegg er det smart å ta noen skikkelig harde oppbremsinger av og til, slik at du får skrapt av den verste møkka fra bremsene.

4. Ta understellsbehandling

På enkelte biler er det både smart og nødvendig å behandle ekstra, for å beskytte mot salt og eventuelle rustproblemer. Men husk at du må sjekke med forhandleren din at dette ikke påvirker rustgarantien du har på bilen.

Vær også nøye med å sjekke at det ikke allerede er rust som kan bli "låst inne" av behandlingen, og dermed forårsake enda mer skade enn opprinnelig.

5. Rust-garanti

Bilen skal sjekkes for eventuelle rustproblemer når du er inne til service. Det kan være greit å få sjekket "ståa" nå før vintersesongen starter for fullt. Rust er veldig kostbart å utbedre. Unngå derfor at dette får utvikle seg uhindret over tid, ved å ta det onde ved roten.

Selv steinsprut i lakken bør flekkes så raskt som mulig, slik at det ikke får tid til å "sette seg".

Følger du disse enkle rådene, bør både du og bilen være godt forberedt til vinter- og saltesesongen.

