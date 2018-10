For mange er fiskebollene i disse klassiske boksene fra Vesteraalens en god gammel kjenning.

– Det var jo de man vokste opp med. De var jo en av favorittene, mimrer Pelle Nilsen.

Fra Sortland til Kina

På den store torskekonferansen i Tromsø før helga, presenterte markedssjef Eirik Nikolaisen nyheten om at fiskebollene fra «Hermetikken» på Sortland nå er klare for eksport til Kina.

– De er på mange måter et ikon, forteller han fra scenen.

– De første fiskebollene ble produsert i 1912, og samme år var de med Roald Amundsen til Sørpolen. Han ønsket seg god og næringsrik mat som kunne lagres, og han var vår første skikkelige referansekunde, spøker den yre markedssjefen.

Fra ekspedisjonsmat på Sørpolen til kinamat i Kina

106 år etter ekspedisjonseventyret til Sørpolen utvides hermetikken på Sortland. En helt ny fabrikk er snart ferdig og fiskebollene fra Vesterålen er klar en ny ekspedisjon, denne gang til Kina.

– I følge de som kjenner markedet passer fiskebollene til streetfood, altså gatemat. til frokost men også til en luksusmiddag. Det er egentlig et veldig stort bruktsområde for fiskeboller inne i det kinesiske markedet.

– Hvor artig har dere det nå?

– Veldig artig. Det er så spennende at vi nå går mer på tåballene enn vi går på hælene.

Fiskebolle-eventyr fra Vesterålen

Minst like spennende synes vår nye fiskeriminister Harald Tom Nesvik at eksportavtalen og fiskebolle-eventyret fra Vesterålen er.

– Fiskeboller er et godt og sunt produkt. Det kan ikke bli bedre, og samtidig skapes inntekter for Vesterålen, for bedriften, for Norge og for framtidens velferd, sier Nesvik.

På «Hermetikken» vil ny tekologi gi styrket konkurransekraft, og åpne for det som minister Nesvik nå framsnakker, nye industriarbeidsplasser på norsk jord. Spesielt innenfor fiskeindustrien håper han å hente hjem arbeidsplasser.

– Helt fantastisk

– Det er synes jeg er fantastisk, sier administrerende direktør Viktor Johnsen i Vesteraalens.

– Vi trenger flere arbeidsplasser, vi trenger å utnytte og bearbeide produktene våre og de råvarene vi har nært oss her i Nord-Norge, sier han.

På gata i Tromsø forteller de fleste at de har et nært og godt forhold til fiskebollene fra Sortland er klar for å mette folk også i Kina.



– Tror du kineserne er klar for norske fiskeboller?



– Jeg vet ikke, de eter nå alt mulig der nede, så hvem vet, undrer Hanna Berg Hansen.