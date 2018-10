Elbil-triksene du må kunne

Ikke gå direkte fra gass til brems, ved mindre du må bremse for å ikke krasje med noe uventet.

– Selv bruker jeg bare fysisk brems til uforutsette stopp og såkalt vedlikeholdsbremsing – altså for å holde bremseskivene rene slik at de ikke ruster. Kjører du jevnt kan du fort øke rekkevidden med 10 prosent eller mer, sier Frydenlund.

Trafikklærer Skauges erfaring er at mange elbiler ikke trives i hastigheter over 80 kilometer i timen. Da tappes batteriet drastisk mer enn det gjør i lavere hastigheter.

– Dette er selvfølgelig forskjellig fra bil til bil. Men hvis du har en bil med dårlig batterikapasitet, bør du kanskje velge veier utenom motorveien, sier Skauge.

– Med høyere fart, øker bilens forbruk. Luftmotstand er bilens største fiende, og desto brattere og større front bilen har, desto mer må du regne med at forbruket går til værs når farten øker, sier Frydenlund.

Cruise control

De fleste elbiler regenererer energi når du bremser eller slipper gassen, og dette er det lurt å utnytte. Noen biler gir deg mulighet til å velge hvor mye energi som skal regenereres.

– Ved bykjøring er det lurt å la bilen bremse mye selv, mens det på landevei uten store høydeforskjeller er greit at bilen triller mest mulig. Poenget er å utnytte tilført energi så jevnt som mulig, sier Frydenlund.

Samtidig som det er bra at bilen regenererer energi, er det også viktig at du bruker bilens normale bremser regelmessig. Hvis ikke risikerer du rust på bremseskivene, som kan resultere i en dyr verkstedregning.

Det er naturlig å tenke at du bør benytte «cruise control», på norsk kalt «fartsholder» ettersom du helst skal kjøre jevnt. Men verken Skauge eller Frydenlund er overbevist om at det er det beste for rekkevidden.

– Cruise control er en funksjon for å sette den farten du ønsker å kjøre i. Det er ikke dermed sagt at det er den mest økonomiske eller beste farten for bilen med tanke på rekkevidde. Min erfaring er at du ikke nødvendigvis har noen vinning ved å kjøre med cruise control, sier Skauge.

– Min magefølelse er at cruise control jevnt over vil bruke mer energi enn hvis jeg styrer farten selv. Samtidig kan det være god hjelp for en uerfaren elbilist. Etter hvert vil man klare å kjøre mer økonomisk uten hjelp fra cruise control, sier Frydenlund.

Temperatur

Med høy temperatur i bilen og sterk vifte bruker du mer energi. Dersom du sliter med rekkevidden i vinterkulden, er det heller lurt å kle seg godt og bruke indirekte varme.

– De elbilene jeg har erfaring med er flinke på indirekte varme, med varme i ratt og seter. Det tapper batteriet for langt mindre strøm enn å bruke viften, sier Skauge.

Trafikklærer i ABC Trafikkskole i Oslo, Lise Skauge. Foto: Kasper Frøjd / TV 2

Hvis du først skal bruke viften, kan det være en idé å kjøre varmeanlegget på full guffe en kort stund, og skru det av etter kort tid.

– Det skal gjerne ikke mange sekunder til før anlegget varmer opp hele bilen. Det er bedre for batteriet enn å ha på jevn varme, sier Skauge.

Det er en fordel å ha en oppvarmet bil i forkant, altså at du parkerer bilen i en garasje fremfor å stå ute, dersom du har mulighet til det. Det er også noen biler som kan skrus på via en mobil-app mens den står og lader.

– Når batteripakken er kald, nekter den å ta imot lading. Batteristyringssystemet gjør dette for å beskytte batteripakken og øke levetiden. Da må batteripakken varmes opp via tilkobling til strømnettet. Så fort temperaturen i batteriet passerer 5-10 grader, vil du se at ladehastigheten øker betydelig, sier Frydenlund.

På vinterstid er det ideelle om du har mulighet til å ha bilen koblet til ladekontakt frem til avreise. På den måten oppnår batteriet arbeidstemperatur, samtidig som kupeen kan forvarmes.

– Da trenger ikke batteriet bruke energi på å «varme opp seg selv», og det går mindre strøm til å holde kupeen behagelig varm, sier Frydenlund.

Hvis det er varmt om sommeren, gjør du åpenbart lurt i lukke opp vinduet fremfor å skru på klimaanlegget.

Bruk streker eller prosent

Å lade telefonen tar ikke særlig mye strøm, og du kan også trygt ha på radioen uten å bekymre deg for dårligere rekkevidde. Noe som derimot har betydning, er hvor mye bagasje eller antall passasjerer som befinner seg i bilen.

– For å redusere vekt bør du rydde bagasjerommet for unødig last, og ta av takstativ dersom du har det. Antall passasjerer påvirker selvfølgelig på grunn av vekten, men også gjennom bruk av vifte. Jo flere som sitter i bilen og puster, jo mer dogg blir det på vinduene, sier Skauge.

Et enkelt tips for å maksimere rekkevidden er å ha riktig luftrykk i dekkene. For ferske elbilister er det også mulig å spare strøm ved hjelp av bilens eco-modus.

– Det kan kalles en slags støttehjulfunksjon, og besparelsen ligger i at bilen holder igjen gasspedalen og senker energiforbruket til varme. Dersom du er en erfaren elbilist, kan du spare nesten like mye uten å bruke denne funksjonen, sier Frydenlund.

For å se hvor langt bilen kan kjøre før den trenger å lade er det mange som bruker bilens beregnede rekkevidde. Da er det viktig å huske at dette tallet er kalkulert ut fra kjøremåten du sist har hatt.

– Dette er ikke en reell måling for hvor mange kilometer du har igjen. For å være sikker på batterikapasiteten, bør du heller se på antall streker på selve batteriet, sier Skauge.