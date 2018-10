TV-aksjonen har samlet inn 239 millioner

Statuen av Wenche Foss utenfor Nationalteathret, ble kledd opp med oransje skjerf, som en del av Kirkens Bymisjons solidaritetsaksjon og strikkedugnad, i anledning TV-aksjonen "Mindre alene sammen" Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: Ruud, Vidar

Ved midnatt natt til mandag hadde årets TV-aksjon på NRK fått inn 239 millioner kroner. I beløp per innbygger ligger Rogaland best an.