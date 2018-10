Hareide kaller inn til krisemøte

Generalsekretær Hilde Frafjord Johnson sendte søndag kveld ut en svært overraskende melding der det kalles inn til et krisemøte.

Som lyn fra klar himmel

Innkallingen kom svært overraskende på flere av landsstyrets medlemmer TV 2 har snakket med søndag kveld.

– Det er for sent å endre spillereglene nå. Det er bare rart. Dessuten har mange lokallag allerede lagt seg på linjen med at vinneren tar alt når de har stemt frem sine delegater til fylkesårsmøtene, sier Martine Tønnesen som er leder i Kristelig Folkepartis ungdom.

Rogaland står på sitt

Innkallingen kommer dagen etter at Rogaland KrF valgte å sende 15 delegater som ønsker å gå i borgerlig samarbeid, mens fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal blir eneste delegat fra fylket som ønsker samarbeid med venstresiden.

– Vi fulgte vanlige lover og regler for hele prosessen og gjennomføringen, sier fylkesleder i Rogaland KrF Oddny Helen Turøy til TV 2 søndag kveld.

I de sentrale lovene til KrF heter det at «sentralstyret utarbeider normallover for fylkes­lagene. Fylkeslagene vedtar selv sine lover og eventuelle lov­endringer. Disse lovene er ikke gyldige før de er godkjent av sentral­styret».

Dermed er det opp til fylkeslagene selv å vedta regler for blant annet valg.

Lokallagsleder i Stavanger Inge Takle Mæstad tilhørte mindretallet og beklager at de ikke fikk gjennomslag for sitt ønske.

– Vi har satt en feil standard for de kommende fylkesårsmøtene, sa Mæstad til TV 2 rett etter at årsmøtet i Rogaland var over lørdag.

Strid om representativitet

TV 2 har snakket med flere av dem som tilhørte flertallet på fylkesårsmøtet i Rogaland som mener standarden for valg ble langt av lokallagene i Sandnes og Haugesund. De valgte å kun sende delegater som ønsket samarbeid med venstresiden til fylkeslagets årsmøte.

TV 2s gjennomgang av delegatfordelingen viser at det står langt flere medlemmer bak hver delegat fra det størst fylkeslaget Rogaland enn fra mange av de tradisjonelt røde fylkene.

– At velgerne i vår region teller mindre enn andre plasser det er uheldig, sa Per Kåre Foss som er gruppeleder for KrF i fylkestinget i Rogaland da TV 2 ba ham om å kommentere beregningene.

Fordelingsnøkkel kan avgjøre KrFs sjebne

Ingen sakspapirer

Det er ikke sendt ut sakspapirer sammen med innkallingen utover at det gjelder prosedyrer for valg av delegater til partiets landsmøte 2. november. Landsstyret i KrF består av sentralstyret og alle fylkeslederne.