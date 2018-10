Ved 16-tiden lørdag ble en mann i 30-årene banket opp med et balltre inne i en bilforretning på Sofiemyr i Oppegård.

Gjerningsmennene skal ha ventet til mannen var alene i bilforreningen før de slo til.

Offeret skal ha forsøkt å rømme ut fra lokalene via en bakdør, men ble innhentet av gjerningsmennene som fortsatte å slå ham i hodet og overkroppen med et balltre.

Han skal ha blitt påført over 20 slag med balltreet, før gjerningsmennene stakk fra stedet.

TV 2 skal ha fått informasjon om at dette dreier seg om et gjengopprør og at gjerningsmennene egentlig var ute etter noe andre.

– Vi er kjent med opplysningene om at gjerningsmennene var ute etter noen andre enn han som ble rammet, men vi kan ikke bekrefte disse opplysningene, sier jourhavende jurist Isa Engh Ringstad i Øst politidistrikt til TV 2.

– Er dette brutale angrepet del av et gjengopprør?

– Vi er også kjent med opplysningene om at det kan være noen i gjengmiljøet som står bak denne episoden, men vi kan ikke gå ut med noe konkret i forhold til dette, sier Ringstad.

Offeret skal ha pådratt seg flere kutt i hodet da han ble banket opp. Han ble fraktet til Ullevål sykehus, med det politiet betegner som moderate skader.

Politiet mistenker to østeuropeiske menn for å stå bak angrepet. De to mennene forlot stedet i en sølvfarget Audi.

– Ingen er så langt pågrepet eller siktet i saken, sier Ringstad.

Politiet er ferdige med krimtekniske undersøkelser på åstedet. De har også avhørt flere vitner, samt tatt et kort avhør av den fornærmede mannen.

Politiet betegner saken som en stygg voldshendelse.

– Vi ser alvorlig på saken og etterforsker den bredt, sier politijuristen.