Ranet skjedde i august 2017.

Ifølge dommen fra Uppsala Tingsrätt kom Lindén, som den gang het Christian Bo, seg inn i leiligheten via et åpent vindu. Det bodde fem personer i leiligheten og alle var studenter.

Alle fem sov da 20-åringen klatret inn vinduet.

– Han kom inn gjennom vinduet tidlig på morgen. Han hadde en kniv og spurte etter penger, sier en av de fem som bodde i leiligheten til TV 2.

Han ønsker å være anonym av hensyn til egen sikkerhet.

Lindén skal ha oppholdt seg i leiligheten i nesten en time, og ville ha penger og verdisaker av beboerne.

– Vi ga ham alle pengene vi kunne finne. Han virket stresset, så vi forsøkte å roe ham ned, sier mannen .

KLATRET INN: I dette bygget i Uppsala brøt Makaveli Lindén seg inn i 2017. Foto: Mathias Ogre / TV 2

Han fikk derimot ikke inntrykket av at den da 19 år gamle mannen ville skade noen.

– Jeg hadde aldri inntrykket av at han ville knivstikke oss. Jeg hadde aldri trodd han kunne knivstikke noen.

Den nå etterlyste mannen fikk til slutt med seg en sum penger i tillegg til blant annet klokker og smykker. I dommen beskrives ranet som «innebære et alvorlig angrep på de fornærmedes trygghet selv om gjerningen ikke kan beskrives som et grovt ran».

Lindén ble dømt til fengsel i ett år og seks måneder, i tillegg til å måtte betale erstatning på til sammen 70.000 kroner.

Internasjonalt ettersøkt

Politiet opplyste på en pressekonferanse klokken 12 i dag at de har identifisert mannen som er etterlyst for å ha drept 24 år gamle Heikki Bjørklund Paltto.

Norsk politi mener å vite at han har forlatt Norge, men er ikke sikre på om han nå oppholder seg i Sverige.

– Vi tar høyde for at han kan ha forlatt Sverige, og nå befinner seg et helt annet sted, sier leder for etterforskningen Grete Lien Metlid.

De har kontakte Interpol og Lindén er ettersøkt internasjonalt.

Politiets hovedteori

Politiet i Uppsala sier til TV 2 at de er kjent med etterlysningen fra Interpol. De vil ikke gå inn på detaljer i etterforskningen, men sier de er kjent med den siktede mannen.

Norsk polit sier de nå samarbeider tett med politiet i Sverige, og at de gjennomfører en rekke tiltak for å finne den siktede.

24 år gamle Heikki Bjørklund Paltto.

– Vi oppfordrer ham til å melde seg for politiet, sier Metlid.

– Er politiets hovedteori at offeret ble utsatt for et hjemmeran?

– Han er siktet og vil bli pågrepet, og da må han også gi sin forklaring. Men vi har sagt at vi jobber ut fra en hovedteori om at drapsofferet var et tilfeldig offer, og at økonomisk vinning kan være et motiv, sier Metlid.

Mulig tilfeldig offer

Politiet har tidligere opplyst at de ikke har funnet noen holdepunkter for at det er noen relasjon mellom Paltto og den etterlyste mannen. De har heller ikke klart å finne et klart motiv for drapshandlingen.

De har undersøkt om det kan dreie seg om et økonomisk motiv, men har ikke ønsket å gå nærmere inn på hvilke motiver de anser som mest sannsynlige.

De tar høyde for at Paltto kan ha vært et helt tilfeldig offer.