– Vi merket at det ristet i hele flyet. Det var ekstremt kraftig vind, sier Anne Grete Øren til TV 2.

Øren satt om bord i Norwegian-flyet som i utgangspunkt skulle frakte henne og de andre passasjerene til Oslo søndag da det som kunne blitt en alvorlig hendelse inntraff like etter klokken 14 søndag ettermiddag.

– Vi merket ikke at selve broen veltet, men det var fordi flyet allerede ristet av vinden, sier Øren.

Hun forteller at det var et tilnærmet fullbooket fly, og samtlige passasjerer hadde heldigvis kommet seg om bord i flyet det broen veltet.

TV 2 skrev tidligere at det var en bro tilknyttet terminalen som veltet, men det viste seg at det var en handikapvennlig flytrapp.

– Rev hele broen over ende

Jan Gutubakken var også ombord i Norwegian-flyet, og fikk med seg hele hendelsen. Han forteller også at det haglet kraftig da det skjedde.

– Jeg så at vinden tok tak i rampen og rev den over ende. Haglbygene stod som en vegg inn mot flyet, sier Gutubakken.

Han forteller at han nå sitter sammen med resten av passasjerene og venter på nærmere informasjon.

– Det var utrolig flaks at alle passasjerene hadde kommet inn. Hvis ikke kunne dette blitt en stygg affære, sier han.

Målte vinden

Det er Widerøe Ground Handling som har ansvaret for bakketjenester på Evenes lufthavn. De bekrefter at hendelsen skyldtes et kraftig vindkast.

– Rampen ble tatt av vinden rundt klokken 14.15 i dag. Det kom et kraftig vindkast som tok tak i rampen og gjorde at den gikk over endre, sier informasjonskonsulent Lina Lindegaard Carlsen i Widerøe til TV 2.

VELTET: Slik så det ut etter at flybroen veltet. Foto: Anne Grete Øren/TV 2-tipser

Hun bekrefter også at ingen var ombord i rampen eller stod i nærheten da den veltet. Hun sier at de ser alvorlig på hendelsen.

– Det er klart at slike ting skal ikke skje. Vi tar det alvorlig, og vil gjennomgå rutinene våre. Vi var heldige med at ingen var på rampen eller utenfor da det skjedde, og er veldig glad for at ingen ble skadet, sier Carlsen.

Den aktuelle rampen, en såkalt avirampe, har en vindbegrensning på 41 knop. I det aktuelle tidsrommet viste Widerøes målinger vind på 18 knop, med 35 knop i vindkastene.

– Mest sannsynlig har det dermed kommet et vindkast med høyere styrke enn det de siste målingene viste. Vi undersøker hendelsen og kommer til å gjennomgå rutinene for å hindre at dette skjer igjen, sier Carlsen.

– Lykkelige

Lufthavnsjef Anne Britt Bekken sier til TV 2 at de nå jobber med å få undersøkt hendelsen og få kartlagt hendelsesforløpet.