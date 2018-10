Under en pressekonferanse søndag redegjorde politiet for den siste utviklingen i saken etter drapet på Majorstua den 15. oktober.

– Politiet har identifisert den mistenkte som en 20 år gammel mann fra Uppsala i Sverige, sier leder for felles enhet for etterforskning og etterretning i Oslo-politiet, Grete Lien Metlid.

Mannen har nå fått status som siktet for drap og ran.

Den siktede er fortsatt ikke pågrepet. Politiet har grunn til å tro at mannen forlot Norge etter drapet og ranet på mandag, for å dra til Sverige.

– Vi tar høyde for at han kan ha forlatt Sverige, og nå befinner seg et helt annet sted, sier Metlid.

Politiets hovedteori

Det norske politiet har samarbeidet tett med politiet i Sverige, og samarbeider også med andre instanser ved behov. Metlid sier de gjennomfører en rekke tiltak for å finne den siktede.

– Vi oppfordrer ham til å melde seg for politiet, sier Metlid.

Den siktede ble i 2017 dømt for å rane personer på privat bopæl i Sverige.

– Er politiets hovedteori at offeret ble utsatt for et hjemmeran?

– Han er siktet og vil bli pågrepet, og da må han også gi sin forklaring. Men vi har sagt at vi jobber ut fra en hovedteori om at drapsofferet var et tilfeldig offer, og at økonomisk vinning kan være et motiv, sier Metlid.

Sammenheng med ran

Det var 24 år gamle Heikki Bjørklund Paltto fra Mysen som ble drept i leiligheten han bodde i sammen med tre kamerater i Arbos gate.

Politiet opplyste lørdag at de hadde fått inn konkrete tips på navngitte personer. Lørdag ettermiddag hadde Oslo-politiet fått inn over 150 tips som ble undersøkt nærmere.

– Vi har jobbet nesten døgnet rundt og har fått inn mange tips og opplysninger. Vi vet mye mer nå, men vi kan ikke gå ut med detaljer om hva vi gjør, sa hun.

BLE DREPT: Heikki Bjørklund Paltto (24). Foto: Privat

Politiet har satt drapet i sammenheng med et knivran i et garasjeanlegg i Essendrops gate like ved åstedet samme morgen. Ifølge politiet ble en person fraranet en telefon og en skinnmappe.

Gjerningsmannen skal ha truet med kniv, men ransofferet ble ikke skadd. Politiet opplyste at raneren hadde snakket gebrokkent norsk.

Stort videomateriale

Helt siden drapet fant sted har politiet vært svært interessert i tips, og har oppfordret folk til ikke å være redde for å ta kontakt hvis de tror de vet noe om saken. Dette gjelder både observasjoner og andre opplysninger.

MISTENKT: Politiet har etterlyst denne mannen, som er mistenkt for drap og ran. Foto: Politiet

Både fredag og lørdag var vitner inne til avhør hos politiet. Etterforskerne jobber også med å gå gjennom videoopptak.

– Dette er noe av det største videomaterialet vi noen gang har hatt, opplyste Metlid lørdag. Bildene av mannen som politiet fredag gikk ut med, ble tatt på Skøyen stasjon mandag klokka 13.16.

Politiet tror han gikk gjennom Frognerparken til Skøyen via gangveien. Hvor han tok seg videre fra Skøyen, er ikke kjent.

(NTB / TV 2)