Mandag formiddag den 15. oktober ble 24 år gamle Heikki Bjørklund Paltto funnet drept i leiligheten der han bodde på Majorstua i Oslo.

Politiet har gått ut med navn og bilde på en mann de mistenker står bak drapet. Den etterlyste mannen er også mistenkt for et ran i Essendrops gate kort tid før drapet

Ifølge den svenske avisen Aftonbladet er den etterlyste mannen en svensk 20-åring.

Det er en kilde i det svenske politiet som tok del i etterlysningen som opplyser at den mistenkte er svensk. Dette bekreftes av politiet i regionen som den mistenkte har en kobling til.

I en pressemelding opplyser Oslo-politiet at den mistenkte er identifisert. Klokken 12 vil politiet holde en pressekonferanse om siste status i saken.

Pressekonferansen kan du se på TV2.no og TV 2 Nyhetskanalen.

I Sverige er 20-åringen tidligere dømt for tyveri og ran. I fjor ble han dømt til fengsel for å ha brutt seg inn i en bolig gjennom et vindu, og truet beboerne med kniv. Deretter forsvant han ut av boligen med verdisaker.

Politiet kan ikke utelukke at den etterlyste mannen utgjør en trussel mot publikum.

Dersom noen har opplysninger om hvor den mistenkte oppholder seg. ønsker politiet at man tar kontakt. Så langt i etterforskningen har politiet mottatt over 150 tips.