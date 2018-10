En lastebil og en personbil har kollidert på E6 sør for Lundamo i Trøndelag søndag morgen.

Det var én person i lastebilen, og én person i personbilen. Nødetatene jobber på stedet, sier operasjonsleder i Trøndelag Ebbe Kimo.

Klokken 07.26 opplyser politiet at det skal være snakk om alvorlig personskade.

Litt over klokken 08.00 opplyser politiet at én person er bekreftet omkommet.

Brannvesenet og ambulanse er på stedet. Militært personell som kom forbi bistår også på stedet.

Veien er foreløpig helt stengt.

Vegtrafikksentralen melder at omkjøring blir fra E6 Kvål, på fylkesvei 6590 via Hølonda, fylkesvei 6592 og via fylkesvei 6492 til E6 Hovin. Modulvogntog må vente.



Saken oppdateres.