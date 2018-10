– Foreløpig er ingen pågrepet, men vi har fått inn mye god informasjon og konkrete opplysninger som vi jobber med, sier Grete Lien Metlid i Oslo politidistrikt.

Etter det TV 2 forstår handler tipsene blant annet om hvor mannen har oppholdt seg i tiden etter drapet. I tillegg har de fått konkrete tips om hva mannen heter.

Politiet ønsker imidlertid ikke å bekrefte at de nå vet hvem de har med å gjøre.

– Meld deg!

Fredag gikk politiet ut med bilde av mannen som de setter i sammenheng med to alvorlige hendelser:

Mandag morgen skal han ha begått et knivran i Essendrops gate på Majorstua.

Deretter skal han ha tatt seg de rundt 450 meterne til Arbos gate, der politiet mener at han drepte Heikki Bjørklund Paltto med svært brutal knivvold.

Det var 24 år gamle Heikki Bjørklund Paltto som ble drept i en leilighet på Majorstua mandag. (Foto: Privat)

– Vi ønsker at han tar kontakt med politiet. Meld deg, oppfordrer Metlid.

Hun sier at politiet nå har mye informasjon i saken, men at de må være tilbakeholdne av hensyn til etterforskning.

Har funnet ut hva tegnet betyr

En av mannens kjennemerker er en tatovering på den venstre hånden. Politiet bekrefter at de nå har mer informasjon om hva tatoveringen symboliserer.

– Vi ønsker ikke å gå inn på hva tegnet betyr, men vi vet mye mer om det nå, sier Metlid.

Politiet har funnet ut hva dette motivet betyr. (Foto: Privat)

Politiet har hele veien holdt muligheten åpen for at det kan være flere gjerningspersoner i saken, men det virker nå å være usannsynlig, sier Metlid.

– Er han farlig?

– Vi mener at han har begått ran og drap. Vi ønsker at publikum skal ta kontakt med politiet i stedet for å foreta seg noe selv, dersom man møter på ham. Han er en person som bør håndteres av politiet, sier Metlid.

Politiet ønsker fortsatt tips i saken. De kan meldes inn på telefon 02800.