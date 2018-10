Nesten rent bord til de borgerlige i Rogaland

Årsmøtet i Rogaland KrF vedtok å sende kun én «rød» delegat til det ekstraordinære landsmøtet andre november.

Bjørg Tysdal Moe (Stavanger), Geir S. Toskedal (Karmøy), Henrik Halleland (Finnøy), Håkon Faarlund Hetland (Gjesdal), Jan Gunnar Mattingsdal (Hå), Jonas Andersen Sayed (Sokndal), Jonas Skrettingland (Hå), Marie Ljones Brekke (Stavanger), Mirjam Ydstebø (Kvitsøy), Odd Kristian Nybø (Randaberg), Per Kåre Foss (Sola), Steinar Skartland (Vindafjord) og Unni Sirevåg Lende (Time).

Alle disse ble valgt som delegater til KrFs ekstraordinære landsmøte, og alle ønsker å ta partiet inn i dagens Solberg-regjering i stedet for å følge Hareides råd.

I tillegg valgte Rogaland KrF å sende fylkesordfører Solveig Ege Tengesedal (Eigersund), den eneste på delegasjonen som ønsker å gå i regjering med Arbeiderpartiet.

I forkant av voteringen var det stor debatt om delegasjonen skulle speile uenigheten i partiet, og ha med flere røde, eller om flertallet skulle få dominere. Flere fryktet at slikt flertallstyre kan bidra til å splitte partiet.

– Jeg synes kanskje det hadde vært bra hvis det var noen flere som hadde motsatt syn, sier fylkesleder Oddny Helen Turøy til TV 2.

Klart flertall

Det var et klart blått flertall på årsmøtet i Rogaland KrF.

91 stemte for borgerlig samarbeid mens 43 av de 135 delegatene stemte for et samarbeid med venstresiden i Rogaland KrF. Seks stemte for at partiet fortsatt skal være i opposisjon på Stortinget.

– Det var et relativt klart fylkesårsmøte som har landet ned på det standpunktet, sier Oddny Helen Turøy til TV 2.

– Udemokratisk

Partileder Knut Arild Hareide var naturlig nok skuffet over dagens resultat, men mener også at prosessen bærer preg av å være udemokratisk.

– Bare én av 16 delegater støtter mitt syn. Når vi vet at en av tre i salen gjorde det, så burde det gjenspeiles i delegasjonen til landsmøtet, sier Hareide.

Han mener at prosessen om KrFs retningsvalg er svekket før skjebnevalget 2. november.

– Jeg håper ikke de andre distriktene følger etter det som har skjedd i Rogaland i dag. Det er nesten blitt litt sånn at «the winner takes it all», og det er ikke demokratisk, sier partilederen.

Første blå delegat

Det var knyttet stor spenning til hvordan lederen i KrFs største fylkeslag ville forholde seg til samarbeidsspørsmålet.

Få minutter før årsmøtet startet ville ikke Oddny Helen Turøy svare på spørsmål om hun foretrakk et samarbeid med dagens regjering eller venstresiden i politikken.