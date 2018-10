Haugesund KrF fremmet forslag om forholdstallsvalg til det ekstraordinære landsmøtet på. Det ville sikret mindretallet i det borgerlige KrF-fylket flere delegater på landsmøtet. Dermed startet krangelen i Rogaland KrF.

– Det er ikke noe vits i å argumentere med regler her. Det er en elefant i rommet her. Vi hører på argumentasjonen her, den er simpel og enkel. Dere argumenterer for det dere vil at skal bli resultatet på landsmøtet til slutt, alle sammen. Jeg kjemper for lederen vår. Jeg tror vi representerer mange som heier på Tom Landås fra Haugesund.

Opphetet debatt

Debatten tok fyr etter at Kåre Bakkevoll fra Karmøy brukte ord om forslaget.

– Jeg vil advare sterkt mot å splitte opp i ulike grupperinger. Det blir omtrent som på Balkan der man splitter opp i grupper. Vi må ha et vanlig demokratisk valg på den listen som er satt opp, sier Kårer Bakkevoll fra Karmøy.

– Vi er underrepresentert på landsmøtet. Derfor blir det ekstra viktig for meg at vi skal velge en delegasjon som gjenspeiler flertallet, sier gruppeleder i fylkestinget, Per Kåre Foss.

Ordinær prosess

Valgkomiteen foran årsmøtet hadde laget en liste med 23 navn, hvor delegatene skal sette kryss ved de 15 kandidatene, i tillegg til fylkeslederen, de mener bør reise til landsmøtet.

– Vi har valgt en helt ordinær måte å gjøre dette på, sier komiteens leder Bjørg Tysdal Moe, som er tidligere nestleder i KrF.

Forslagsstillerne frykter at flertallet vil gjøre rent bord ved å velge en helblå delegasjon til landsmøtet.

– Jeg er redd for å sprenge partiet. Vi må sørge for at de som skal representere Rogaland representerer både flertallet og mindre , sier Magne Audun Kloster fra Hjelmeland.

Alle skal få si hva de mener

Rogaland er første fylke ut til å velge delegater til det ekstraordinære landsmøtet som skal velge om partiet skal søke regjeringsmakt med høyresiden eller venstresiden.

– Veivalget er viktig, men det er ikke et mål i seg selv. Det er et verktøy for at vi skal nå vrt mål, det er å gjennomføre vår politikk, sier fylkesleder i Rogaland KrF, Oddny Helen Turøy.

Følg fylkesårsmøtet direkte

– For mange har det vært som å stå på en knivsegg. Vi står i sentrum. Det er ofte ytterpunktene som blir diskutert. Du kan ikke bli stående på den knivseggen, du må dette ned på den ene eller den andre siden, sier Turøy.

– Den ene siden er ikke mer kristelig enn den andre. Vi må unngå trusler om at dersom vi ikke gjør som jeg sier, så vil det gå ille. Det å drive politikk, særlig KRF-politikk, det er ikke for pyser. Vi skal stå i denne debatten også. Alle skal få si hva de mener, sier Turøy.

Artikkelen oppdateres