Joni (30) sluttet i inkassobransjen – fikk nok av grådigheten

Det er tydelig at politikerne er i ferd med å våkne. For regjeringen er også bekymret for gjeldsveksten.

For en måned siden varslet Justis- og beredskapsdepartementet en gjennomgang av lovkravene til inkassoselskapene.

I arbeidsgruppens foreslåtte mandat skisseres en bred gjennomgang av en rekke sider ved det 29 år gamle inkassolovverket. Dermed åpner regjeringen for større lovendringer, som vil påvirke både forbrukerne og inkassoselskapene.

​Allerede 7. september i fjor etterlyste Finanstilsynet en fullstendig gjennomgang og revisjon av inkassolovgivningen, fordi departementet mener tiden er moden for å vurdere noen enkeltspørsmål i tilknytning til inkassoloven.

«Finanstilsynet ser behov for å regulere og klargjøre nærmere hva som ligger i kravet til god inkassoskikk, hvordan et kravs rettmessighet skal vurderes, klientmiddelbehandling og salærsystemet. I tillegg er det behov for å definere nærmere hva som er faktisk leders ansvar for kontroll med inkassovirksomheten og vurdere om det bør stilles ytterligere kompetansekrav til bevillingshaver», skriver de i sin årsberetning.

Regjeringen bekymret for gjeldsveksten

I forbindelse med gjennomgang av inkassolovgivningen stilte Sigbjørn Gjelsvik (Sp) nylig et skriftlig spørsmål til justis-, beredskaps- og innvandringsminister, Tor Mikkel Wara. Gjelsvik spør om statsråden ikke er urolig for at inkassotallene kan bli enda høyere nå når styringsrenten også har økt. Gjelsvik er bekymret for at statsrådens tilnærming ikke går grundig nok til verks.

​– Vi snakker om svært mange skjebner her og slike inkassosaker og utleggforretninger kan være svært alvorlege for de det gjelder, skriver Gjelsvik.

Tor Mikkel Wara svarte 3. oktober at regjeringen deler bekymringen for gjeldsveksten i norsk økonomi og for at et stort antall personer har vanskeligheter med å betjene gjeld.

Wara opplyser at arbeidsgruppen, som skal se på nærmere angitte problemstillinger om inkassoloven, vil få et bredt mandat som omfatter viktige problemstillinger.

– Blant annet organisering av og ansvar for inkassovirksomheten, kompetansekrav til innehavere av personlig inkassobevilling, dekning av kostnader ved utenrettslig inndriving, maksimalsatsene, klientmiddelbehandling hos inkassoforetak, kravet til god inkassoskikk, adgangen til utkontraktering av arbeidsoppgaver fra inkassoforetak og behandling av personopplysninger, skriver Wara.

– Lukrativ business

Mens stadig flere personer sliter med inkassogjeld, tjener inkassobransjen stadig mer. Joni Jestilä mener det er viktig å sette søkelys på hvor mye inkassobransjen faktisk tjener.

– Inkassoprosessen er i stor grad helautomatisert. 90 prosent av alle sakene blir betalt uten at et menneske ser på sakene. Bransjen har nytt godt av den teknologiske utviklingen og opplevd en vesentlig kostnadsreduksjon og ikke minst effektivisering av arbeidet sitt, sier Jestilä.

Namsfogd i Oslo, Alexander Dey, er enig med Jestilä og kaller inkassobransjen for en lukrativ business.

– For 10-15 år siden hadde en del inkassoselskap en nedre grense for hva de gikk videre med. Men teknologien har utviklet seg og det er blitt både billigere og enklere å innkreve beløpene. Når inkassoselskapene samtidig krever høyere salærer er det blitt en lukrativ business, som slår svært trist ut for den enkelte, sier Dey til TV 2.