– Jeg opplever det som direkte mobbing

Aasheim mener at det verken er mobbing eller stygt skrevet, og at folk gjerne må få gå med så lite klær de vil på fjelltoppene.

Screenshot av kommentarfeltet på Aasheims facebookside.

– Men jeg kaller det ikke friluftsliv, jeg kaller det å posere, sier han.

Likevel lot han seg «inspirere» av Bjanes sine bilder og poserte selv på en fjelltopp.

Screenshot fra Aasheims facebookside

– Det var ment som en parodi, et lite skråblikk på hele debatten, forklarer Aasheim, som syns hele diskusjonen er et storm i et vannglass.

Det er heller ikke bildet som får Bjanes til å reagere, men kommentarene hans i kommentarfeltet.

Screenshot fra Aasheims kommentarfelt på facebook

En av kommentarene hun refererer til er «Er det dette som heter «Det enkle friluftsliv?» Alt du trenger er rosa tights og en råsexy kropp?»

– Jeg oppfatter det som direkte mobbing, sier Bjanes, og viser til flere andre kommentarer i forskjellige tråder.

– Du skal få lov til å mene akkurat det du vil, men det er ikke greit sånn som du har holdt på, sier hun til Aasheim da de begge møtes i God morgen Norge.

Forskjellig definisjon

Aasheim tar beskyldningene med knusende ro og mener de hverken stygge eller smålige.

– Fjellet er stort. Det er plass til alle. Vi definerer bare friluftsliv forskjellig, svarer han.

Likevel påpeker han at hvis målet er å inspirere flere til mer friluftsliv er det andre metoder som kan funke bedre. Det er ikke Bjanes enig i.

– Vi treffer forskjellige mennesker. Du inspirerer mange, men du når ikke alle. Det ene utelukker ikke det andre. I naturen må det være lov å kle seg som man vil uten at alt skal bli pirket på, sier hun til Aasheim.

– Mine følgere lar seg inspirere til å gå på tur. Gjør det noe hvis noen har lyst til å være rosa i naturen? sier hun.

Det protesterer ikke Aasheim på. Han ønsker at det skal være mulig for alle å oppsøke naturen, likevel er det tydelig at han ikke sidestiller Bjanes med seg selv.

– Du poserer, vi gjorde noe på turene våre, sier han.

Det ble siste ord mens kameraene fremdeles var slått på. Diskusjonen fortsatte likevel i God morgen Norges greenroom. Der ble det gjort et forsøk på en forsoning. Bjanes fortalte nemlig at hun ofte dro til Romsdalen på fjelltur. Det vakte interesse hos Aasheim som fort inviterte henne med på tur. Dette takket Bjanes høflig nei til.

– Jeg reiser bare på tur med snille mennesker.