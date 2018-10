Dette var siste gang Amund så søsteren Anna – nå vil han fullføre hennes største drøm

– Hun hadde også sider i seg som var vanskelige, slik som alle har. Hun opplevde ting i livet sitt som var vanskelig. I diktene hennes gjenspeiles dette ved at hun snakker om tomhet, sorg, men også om kjærlighet og lys, sier han.

Realiserer drømmen

I midten av november fullfører familien Annas store drøm. Hennes første, og siste bok, blir snart en virkelighet.

– Det er enormt stort at vi klarte å få det til. Da vi hadde det første møtet med forlaget, og de sa at de ville gi den ut, så trodde vi nesten ikke på det, sier broren til God morgen Norge.

Dette var siste gang Amund så søsteren Anna. De var på Operaen for å høre ektemannen til Anna synge i Operakoret. Foto: Amund Gillebo

Amund forteller at diktene har bakgrunn i søsterens liv og oppvekst, men at de samtidig lever for seg selv som poesi og kunstverk. Og boka har gitt familien en bedre innsikt i Annas liv.

– Vi lærer henne bedre å kjenne gjennom temaer vi nødvendigvis ikke snakket så mye om. Som både var vanskelig og handlet om smerte, men som også handlet om lidenskapelig kjærlighet og åndelighet, sier han og fortsetter:

– Vi hadde et ønske om å fullføre det Anna drømte om og jobbet lenge med. Hun hadde vært overlykkelig og kjempestolt. Jeg tror at hun følger med nå også.

Lanseringsfest på bursdagen

Det er ikke tilfeldig at boken blir gitt ut i midten av november. 18. november var nemlig bursdagen til Anna.

– Vi ønsker å feire Anna og livet, og ikke ha fokus på døden. Livet oppstod da hun ble født, og vi ønsker å ha slippfesten av boka på bursdagen hennes, forteller Amund.

De siste fire årene har høsten vært den tyngste tiden for familien. Nå håper de at denne bokutgivelsen kan gi dem et lys i mørket.

– Høsten er tung for mange, med mørke og kulde som siger inn. Men også for oss siden vi mistet Anna i slutten av oktober. Så derfor er det fint å kunne ha noe fint å se fram mot i november. Så håper vi at dem som leser diktene, kan se noe her som kan gi dem noe i en høsttid som er vanskelig, sier han.